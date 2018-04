Muguruza gana confianza con su victoria en México Escrito por EFE. Publicado en Deportes

EFE | La tenista española Garbiñe Muguruza aseguró sentirse muy emocionada tras su victoria este domingo por 3-6, 6-4 y 6-3 ante la húngara Timea Babos en la final del Open de Tenis de Monterrey."Creo que es de las veces que más me he emocionado. Es un título que realmente quería. Mi intención era venir a Monterrey y ganar el torneo, y hacerlo delante de Latinoamérica que no hay tantas oportunidades. Este es un torneo de los más importantes y me siento tan identificada con la gente que me anima que pienso "no puedo decepcionarles, quiero ganar e irme de aquí con el trofeo", comentó.Tras caer en la primera manga, no se auguraba un triunfo para la española, sin embargo Garbiñe se repuso y acabó derrotando a su rival en una final que calificó como "apretada y muy igualada"."Fue un partido difícil porque Timea ha estado jugando muy bien, ha tenido un saque muy potente. El primer set me escapó. Empezar una final perdiendo es difícil mentalmente porque quieres ganar, pero estoy contenta porque no dejé perder la esperanza. El público me dio fuerzas", explicó Muguruza, quien destacó que el apoyo del público "es clave en algunos partidos".La española confesó que todos los días

