Tiger Woods sigue sin encontrar su ritmo en el golf Escrito por Redacción Metro Libre. Publicado en Deportes

AFP | El ex rey del golf, Tiger Woods, no pudo acercarse este sábado a los líderes del Masters de Augusta al firmar una tarjeta de 72 golpes que lo mantiene lejos de los primeros puestos de la clasificación.Woods, de 42 años, suma 220 golpes luego de la tercera ronda, cuatro por encima del par, mientras el líder, el local Patrick Reed, está en -13 tras el hoyo 13.El cuatro veces ganador en Augusta pasó el corte el viernes por apenas dos golpes y, a pesar de haber celebrado volver a competir tras varias operaciones de espalda, no está encontrando su ritmo en esta edición del Masters.



"Mi juego corto es un motivo de decepción y también de un poco de frustración", dijo visiblemente afectado por su rendimiento.

"No he sido tan eficaz como puedo serlo. Antes de llegar aquí todo estaba bien en este sentido", añadió el "Tigre", que disputa esta edición del Grand Slam por primera vez desde 2015."Sé lo que debo hacer para resolver este problema. Me hubiera gustado que esta semana hubiera ido mejor. Espero este domingo firmar una tarjeta negativa (por debajo del par), ese es mi objetivo", concluyó el ganador de 14 "majors".

Dos resultados entre los cinco primeros en el PGA Tour en este año habían alimentado las expectativas de que Woods pudiera competir por una quinta chaqueta verde pero sus esperanzas se esfumaron el primer día.

