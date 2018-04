Hernán Gómez: no debemos perder la alegría de haber clasificado al mundial Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

El técnico Hernán Darío Gómez, una vez terminó el partido de este martes ante Suiza, se dirigió a sus jugadores y los instó a pasar la página y seguir trabajando fuertemente en sus respectivos clubes para alcanzar el mejor estado físico posible para la Copa Mundial de la FIFA - Rusia 2018.

Entre otras cosas, el técnico instó a sus pupilos a que no pierdan "la alegría de haber clasificado al mundial"."No es que nos vamos a conformar con solo haber clasificado al mundial... eso no es lo que les digo; lo que les digo es que no debemos perder la alegría de haber clasificado (al mundial) y debemos buscar nuestra mejor forma para llegar allá (a Rusia) y hacer un papel digno", señaló Gómez.

Goleada

Panamá perdió por goleada de 6-0, resultado más abultado en la era 'Bolillo' ante una selección suiza que lució muy superior en todos los aspectos.Los locales anotaron por intermedio de Blerin Dzemaili, Granit Xhaka, Breel Embolo, Steven Zuber, Mario Gavranovic y Fabian Frei.

Lo que viene

La selección nacional volverá a juntarse para finales de mayo cuando enfrente a Irlanda del Norte en el Rommel Fernández el día 29 y ocho días más tarde cerrará su preparación con miras al mundial de Rusia ante Noruega, en Oslo.

