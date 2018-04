Román Torres pide al país que disfrute la clasificación al Mundial Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

El defensa y capitán de la selección nacional, Román Torres, héroe de la clasificación de Panamá al Mundial de Rusia 2018, consideró ayer que “no se está disfrutando de la clasificación” a la máxima cita mundialista, sobre todo después de las derrotas 1-0 frente a Dinamarca y 6-0 contra Suiza en los partidos amistosos de fecha FIFA, la semana pasada, en la que fue criticado por su condición física.

“La verdad, no estamos disfrutando [como panameños] está clasificación al Mundial. Todo es enemistad entre la prensa, los jugadores y todo eso. A mí me parece que no debe ser así, tenemos que disfrutar la clasificación al Mundial”, sostuvo Torres en una entrevista con el programa radial ‘Plena y Goles’, conducido por el periodista Antonín Aizpurúa.

Sobre la humillante derrota 6-0 ante los suizos, dijo que son partidos para corregir los errores y que deberán el doble o el triple para llegar en plenitud a Rusia 2018.

