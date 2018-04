Panamá recuerda el famoso “gol fantasma” Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

Cinco meses después de que Panamá clasificara al Mundial de Rusia 2018 tras vencer 2-1 a Costa Rica en casa, el DT Hernán Darío Gómez y dos seleccionados volvieron a hablar en una entrevista para el diario Diez sobre la forma polémica en que se dio.

“Yo apenas miré que el juez de línea salió corriendo dije “gol”, pero no lo había visto, pero cuando ya lo miré en TV dije: “ah si no entró”, dijo entre risas ‘Bolillo’, agregando que no hubo mala intención del árbitro, “pero si el árbitro no se complica pita el penal (sobre Blas Pérez)” y ganaban.

Por su parte, Pérez y Aníbal Godoy aceptaron que ellos influyeron para que el asistente del árbitro guatemalteco Walter López diera por válido el gol.

“El juez de línea que estaba al lado mío no lo había visto y vine yo y le dije “gol, gol”, él no sabía que hacer, la bola estaba allí y yo le dije: “corre que es gol”, reconoció Godoy.

