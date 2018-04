Maratonista panameño Jorge Castelblanco entrenará en Colombia para la JCC 2018 Escrito por EFE. Publicado en Deportes

EFE | El maratonista olímpico panameño Jorge Castelblanco manifestó hoy, 3 de abril de 2018, a Acan-Efe que desde el uno de junio próximo trasladará su campo de entrenamiento para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de Panamá hacia Paipa, Boyacá, Colombia.

"El uno de junio viajo a Paipa, Boyacá, Colombia, donde me mantendré entrenando por dos meses de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe", indicó el fondista panameño.

Castelblanco en 2016 se estableció en Paipa, Boyacá, previo a los Juegos Olímpicos de Río. Sobre el estado de salud, el corredor panameño señaló que está en buen estado y que no ha parado de entrenar y competir.

"De salud, gracias a Dios muy bien. Ya estoy haciendo entrenamientos muy buenos y eso me da confianza", comentó Castelblanco.

El atleta panameño tiene programado competir el 3 de agosto en la maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, a casi un año de intentar hacer la distancia en el Mundial de Atletismo.

"Me he mantenido haciendo media maratón (21 kilómetros), precisamente este fin de semana competiré en los 21 kilómetros de San Isidro, pero no he corrido los 42 kilómetros desde el Mundial en agosto de 2017", señaló.

Cabe mencionar que Castelblanco no finalizó la maratón del Mundial de Londres 2017, aduciendo dificultades físicas.

