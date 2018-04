Colombiano Óscar Upegui apela a la paciencia en su segunda fase con Chorrillo Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

EFE | El técnico colombiano Óscar Upegui, quien está al frente del Chorrillo F.C., manifestó hoy a Acan-Efe que su mejor aliado es la paciencia y que su regreso al club panameño es para un proyecto a mediano y largo plazo.

"No me ha ido bien en cuanto a resultados, un empate y una derrota, pero al margen de los resultados, yo he llegado con el objetivo de un proyecto a mediano y largo plazo, es decir, mi trabajo también es mirar y sacar conclusiones", comentó.

Agregó que a pesar de que no ha visto la victoria desde que tomó las riendas del club y que son octavos con 17 puntos a cuatro fechas para finalizar la ronda de clasificación, pero el equipo se ve muy "animado" y con ansias de "ganar". "La liga es algo complicada para todos, si te das cuenta estamos todos pegados por una diferencia mínima", señaló. Upegui le pone al mal momento buena cara y de paso apela a la paciencia, para que lleguen los buenos resultados que lo pongan en la otra ronda.

"Por el momento hay que vivir el día a día, partido tras partido. en estos casos hay que ser pacientes. Intentamos imponer nuestro estilo de juego y estamos tratando de conseguir lo que queremos futbolísticamente para el equipo", señaló.

El Chorrillo F.C. se medirá el próximo fin de semana al Santa Gema, un rival que en el papel pareciera accesible. Pero para Upegui no se pueden confiar y "se deberá enfrentar el partido de la mejor manera y con ganas de sumar de tres".

