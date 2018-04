Las mujeres dirigentes buscan un cambio de rumbo en el deporte Escrito por Edwin Pérez. Publicado en Deportes

La presencia de la mujer en la cabeza de la dirigencia del deporte en Panamá es escasa, pero firme. De 56 federaciones, comités y asociaciones deportivas, sólo siete están presididas por damas. Además en el organigrama de sus directivas, las féminas también ocupan cargos.

La labor que ellas realizan se nota de forma peculiar, ya que ellas son más detallistas que sus contrapartes masculinas y no están “inmersas en problemas de dirigencia” o control de esas organizaciones.

Para la federada de judo y secretaria general del Comité Olímpico de Panamá (COP), Estela Riley, el dirigir una entidad deportiva conlleva una responsabilidad y sobretodo tener la capacidad de escuchar, cuestionar y ser cuestionada en decisiones que se tomen.



“Hay que aprender a dirimir entre varios caracteres, cuando tienes a hombres y mujeres bajo tu supervisión para que todo salga bien, siempre basado en el diálogo y el respeto, no importa el género”.



Agregó que “dirigir una federación de judo no ha sido fácil, pero como judoca esa disciplina me ha dado la sabiduría de saber que es lo mejor para sus atletas”.



El estar dirigiendo una federación de gimnasia, en el caso de Teresita Medrado de Amado, es una tarea que la involucra al igual que a otras damas. “Las mujeres nos estamos involucrando más en puestos directivos y también creo que pudiera o debiera aumentar”, detalló Medrano.



Añadió que por múltiples obligaciones y roles que les toca a las mujeres, en ocasiones son más organizadas, “pero sé qué hay hombres también organizados.

El orden de las personas está en su personalidad, no en su género”, dijo Medrano, reconocida como la mejor dirigente deportiva del 2017.

