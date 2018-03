El Manchester United derrota al Swansea y recupera el segundo puesto Escrito por Redacción Metro Libre. Publicado en Deportes

EFE | El Manchester United cumplió con los pronósticos y derrotó este sábado sin excesivos aprietos al Swansea City por 2-0 y recuperó la segunda plaza de la Premier League. Los goles en el primer tiempo del belga Romelu Lukaku -tanto número 100 en la liga inglesa- y del chileno Alexis Sánchez hundieron a unos temerosos 'Swans', que salieron en Old Trafford con un once predominantemente defensivo, con André Ayew como única referencia arriba.

La victoria del Liverpool en Selhurst Park sobre el Crystal Palace (1-2) obligaba al United a sumar de a tres para no perder la segunda plaza que le habían birlado los 'Reds'. Y no falló el equipo de José Mourinho, que dejó el duelo prácticamente visto para sentencia en apenas 20 minutos. No tardó Lukaku, apenas cuatro minutos, en subir el 1-0 al luminoso del 'Teatro de los sueños' cuando Alexis recibió un pase entre líneas de Alexis y éste cedió a Romelu, que fusiló ante la salida Fabianski.

El gol 100 de Lukaku en la Premier League encarriló el triunfo de los 'Diablos Rojos', que dobló su ventaja en el 20, cuando Alexis -segundo gol en liga con el United- recogió un balón al espacio de Lingard y superó en el mano a mano al portero polaco.

Tocó el equipo Carlos Carvalhal en el descanso, y con la entrada de Abraham y Carroll mejoraron los 'Swans', que pelearon y batallaron en los segundos 45 minutos y a punto estuvieron de recortar diferencias con dos ocasiones claras del delantero internacional inglés. De Gea, providencial como siempre, respondió en las dos únicas veces que su equipo lo necesitó, y primero voló y sacó una mano providencial a disparo de Abraham y después, desde el suelo, repelió otro lanzamiento del delantero inglés.

No se modificó el luminoso del 'Teatro de los sueños' y el United acabó llevándose un triunfo vital, que le permite recuperar la segunda posición en la Premier League y se garantiza prácticamente su presencia en la edición del año que viene de la Liga de Campeones. Por su parte, el Swansea se mantiene tres puntos por encima del descenso, aunque baja hasta la decimoquinta posición, y tiene siete jornadas para evitar caer en el pozo.

