Leo Messi entra en la lista de convocados para el partido ante Sevilla

EFE | El argentino Leo Messi ha sido incluido en la lista de convocados que ha hecho pública el Barcelona para el partido de mañana ante el Sevilla (20:45), una convocatoria en la que también están ya recuperados de sus respectivas lesiones Nélson Semedo y Denis Suárez.

Messi, que no jugó los dos partidos amistosos con la selección argentina (Italia y España, aquejado de problemas físicos, ha sido convocado, aunque ello no garantiza su presencia en el once titular. Y es que el jugador finalizó con problemas físicos el último partido liguero disputado por el Barça ante el Athletic Club.

Además la disputa de la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Roma (miércoles 4 de abril) podría suponer que Messi no actuara en Sevilla. Las principales novedades en la lista son el lateral derecho Nélson Semedo y el centrocampista Denis Suárez.

Por contra son baja el colombiano Yerry Mina y el carrilero Aleix Vidal, además de los lesionados Sergio Busquets y Lucas Digne. El entrenamiento de hoy dio comienzo más tarde de lo habitual debido a que la UEFA realizó un control antidopaje a una serie de jugadores.

La lista de convocados está formada por los siguientes dieciocho jugadores: Ter Stegen, Cillessen; Nélson Semedo, Piqué, Rakitic, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti y Vermaelen.

