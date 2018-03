Zidane sobre la próxima temporada: "Me gustaría seguir" Escrito por EFE. Publicado en Deportes

EFE | Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, habló con claridad sobre su futuro tras tomar la decisión de seguir en el banquillo madridista la próxima temporada y abiertamente reconoció que si depende de él, le "gustaría seguir".

"Me gustaría seguir porque me gusta el fútbol y lo que estoy haciendo. Sé el sitio donde estoy y me gustaría, pero ya se sabe cómo es el fútbol", manifestó en rueda de prensa tras decir que Isco Alarcón seguirá en el Real Madrid junto a él.

"Si depende de mí por supuesto que quiero. Mi idea es continuar lo máximo posible, ya lo he dicho otras veces aunque cada uno lo interpreta de una manera. Es cierto que en el Real Madrid todo depende de los resultados, es un club con mucha exigencia, llevo muchos años aquí y sé cómo funciona, pero hago lo que me gusta dando todo. Tengo ganas de continuar", añadió.

