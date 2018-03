Miles de atletas universitarios se probarán en juegos regionales Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

Panamá se apresta a recibir a más de 1,300 atletas para los séptimos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y República Dominicana (JUDUCA) que se celebrarán del 16 al 21 abril, en varias instalaciones deportivas de la ciudad de Panamá.

Los juegos que tienen un costo aproximado de más de Un millón y medio de dólares y se competirán en diez disciplinas deportivas: Atletismo, ajedrez, baloncesto fúsala, fútbol once, Natación, tenis de mesa, Tae Kwon Do, karate Do y voleibol.

Las competencias de atletismo serán en el estadio Rommel Fernández; el ajedrez, en la biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá (UP).

El baloncesto, en el Gimnasio de la UP, en la vía Transistmica. El fútsala, en el gimnasio del Colegio María Inmaculada.

El fútbol 11, en el estadio Óscar Suman Carrillo, frente al complejo del Seguro Social; la natación, en la piscina Eileen Coparropa. E

l tenis de mesa, en el gimnasio de la UP. Tae Kwon Do y Karate Do, en el campus Harmodio Arias Madrid, en Curundú; y el voleibol, en el gimnasio José “Beto” Remón, ubicado en ave. Cuba frente a la Lotería Nacional.

Redacción

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @MetrolibrePTY

Instagram: MetrolibrePTY

Imprimir Correo electrónico