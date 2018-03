Niegan petición de trabajo comunitario a Pelenchín Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

La juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Elizabeth Berroa, mediante Auto N° 2240, no accedió a la petición de trabajo comunitario y devolución de evidencia, en beneficio del excampeón mundial de boxeo, Celestino “Pelenchín” Caballero, en audiencia celebrada ayer.En su fundamento, la juez de Cumplimiento acotó que no accedió al trabajo comunitario debido a que el sentenciado Caballero no reunía con los requisitos dispuestos en el artículo 65 del Código Penal, esto es, contar con una evaluación del la Junta Técnica por parte del Sistema Penitenciario.Además, ordenó de manera oficiosa al Sistema Penitenciario realizar las evaluaciones pertinentes al sentenciado, debido que desde su detención se encuentra recluido en las instalaciones de la sede de la Policía Nacional, en Ancón.Por su parte la defensa, en su argumento indicó, que en base a el artículo 65 del Código Penal, su representado, el señor Caballero tenía derecho a trabajo comunitario, debido a que la condena por el delito a que fue sancionado es de 5 años.La Fiscalía indicó que no se oponía a los elementos aportados, como la sentencia ejecutoriada, la carta del Municipio de Colón, sin embargo, se opuso a la solicitud presentada por la defensa particular, Sheyla Miller, toda vez que no consta en el informe de la Junta Técnica del Sistema Penitenciario.El Juzgado Primero de Circuito de lo Penal de Panamá, condenó a Celestino Caballero, a la pena de cinco años de prisión, por delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos relacionado con el trafico de drogas en Panamá.

