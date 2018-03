Arrestan al jefe del médico abusador de gimnastas Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

El ex jefe del departamento de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) donde trabajó Larry Nassar, el médico condenado a 175 años de prisión por abusos sexuales a más de 250 atletas, fue arrestado, dijo este lunes un alguacil local.

"Puedo confirmar que está en la cárcel", dijo el alguacil Scott Wriggelsworth a AFP al ser preguntado sobre el ex decano William Strampel.



El alguacil rechazó decir los cargos imputados a Strampel. Nassar, quien además fue médico del equipo de mujeres gimnastas de Estados Unidos, abusó a niñas y adolescentes bajo el ardid de un supuesto tratamiento médico, y fue sentenciado en febrero a lo que equivaldría a cadena perpetua.



El hombre de 54 años fue acusado por 265 mujeres, incluyendo atletas olímpicas, gimnastas y atletas universitarias, de abusar de ellas durante más de dos décadas de carrera.



El caso ha conmocionado al atletismo amateur en Estados Unidos y des pertado preguntas sobre cómo Nassar pudo actuar con impunidad por tanto tiempo.



El departamento estadounidense de Educación anunció la apertura de una investigación en la MSU, señalada por una cantidad de ex atletas mujeres por no manejar las denuncias contra Nassar.

