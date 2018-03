“Woods es el mejor” y jugará ‘The National’ Escrito por Redacción Web. Publicado en Deportes

Tiger Woods anunció que jugará el The National, torneo del PGA Tour que se disputará del 28 de junio al 1 de julio en el TPC Potomac at Avenel Farm de Potomac, en Washington. “Tengo muchas ganas de volver al área de D.C. este verano”, comentó el exnúmero 1 del mundo.

“Como ganador en dos ocasiones de este evento, The National siempre ha sido un torneo especial para mí”, aseguró Woods, que empieza a dar más pistas de su calendario de los próximos meses.



Woods volvió a la competición el pasado mes de diciembre en el Hero World Challenge. Desde entonces ha participado en cinco torneos en los que ha dejado constancia de la evolución de su juego. Con este anuncio, Tiger regresará a The National, torneo que ganó en 2009 y 2012, y donde no participa desde 2015.



El danés Thomas Bjorn, capitán del equipo europeo de Ryder Cup, afirmó que para el golf es mejor que Tiger Woods juegue, en el duelo ante Estados Unidos en la Ryder Cup, en Saint-Quentin-en-Yvelines, París, del 28 al 30 de septiembre.



“Para el golf es mejor que Woods juegue. Sería un enorme plus para la Ryder Cup, si fuera capaz de volver a estar entre los 12 mejores golfistas americanos ”, comentó el capitán.

