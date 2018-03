La tía de la selección de fútbol de Panamá estará en el Mundial de Rusia Escrito por Redacción. Publicado en Deportes

EFE | El 10 de octubre de 2017 Panamá clasificó a su primer mundial de mayores de fútbol con un gol de Roman Torres recordado por millones de panameños, pero ese día, de manera paralela, nacía una heroína nacional.

Se trata de Elida Morales, la llamada tía de la selección de fútbol de Panamá. Elida, quien trabaja en el estadio Rommel Fernández, le contó a Acan-Efe ese momento histórico... no el gol de Román, tampoco el pase de Panamá al Mundial, sino su entrada al campo, el carrerón con los policías panameños y el supuesto desmayo repentino. "Si me preguntan si lo vuelvo hacer... yo te digo que no, pero ese día todo pasó sin pensarlo. Yo lo hice por la emoción y por Panamá. Estoy alegre porque Panamá pasó al mundial de fútbol, porque en el 2013 lloramos todos", comentó.

Elida manifestó que nada estuvo planeado, y que en el 2013, cuando Panamá se quedó fuera del Mundial al caer 2-3 frente a Estados Unidos, ese día si había algo planeado para entrar a la cancha y hacer tiempo. "En el 2013 había un muchacho listo para meterse en el campo para hacer tiempo, pero al final se acobardó y no lo hizo, ese día yo dije 'la próxima vez lo hago yo' y lo cumplí", dijo. Morales confesó que el desmayo era parte del "show" para hacer tiempo, para que Panamá lograra el triunfo y la clasificación.

"El desmayo... nunca me desmayé. Cuando la Policía entró a buscarme fue mi recurso para que no me sacaran, yo lo hice para agotar los minutos, de nada servía que me sacaran de una vez y no se lograra el pase", expresó. La funcionaria del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) recuerda que el que se le acercó a socorrerla fue Gabriel "Gavilán" Gómez y narra lo que le dijo el jugador panameño.

"Gavilán me dijo '¿qué le pasó tía, se desmayó?', yo le respondí 'No me pasa nada, no me he desmayado... es de mentira, dime ¿pasamos al mundial o no? 'Sí tía estamos en el Mundial y el árbitro quiere pitar el final venga que le ayudo' y algo golpeado me ayudó a salir del campo", indicó. La señora Elida es una de las invitadas especiales al Mundial y agradece la oportunidad de ir a ver a Panamá en su primer torneo mundial de mayores. "Es un regalo que me hicieron los patrocinadores. Yo ese 10 de octubre estaba de tiempo compensatorio, no debía estar en el estadio, pero bueno por algo asistí al juego y estoy agradecida por el regalo que me han dado", dijo. Agregó entre risas: "voy sola por que mi esposo no está en la lista".

Elida quedó inmortalizada en la historia del fútbol nacional, a punto que señala que luego de esa acción tuvo que tomarse unos días, porque todos los medios querían conversar con ella. "He sido visitada por varias cadenas de televisión, nacionales e internacionales, y espero a otras que quieren conocer mi historia", dijo.

