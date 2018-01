Agüero mantiene a distancia al United, que espera la llegada de Alexis Sánchez Escrito por Redacción Web. 20 Enero 2018 Publicado en Deportes

AFP | Un 'hat-trick' del argentino Sergio Agüero permitió hoy al Manchester City derrotar por 3-1 al Newcastle (15º) y mantener las diferencias al frente de la clasificación de la Premier League sobre su principal perseguidor, el Manchester United (2º), que ultima el fichaje del chileno Alexis Sánchez.

Tras perder la imbatibilidad el pasado fin de semana ante el Liverpool (4-3), el City regresó a la senda del triunfo en la 24ª jornada de la Premier League y para ello contó con un Agüero estelar. "Lo necesitábamos tras lo de la semana pasada", dijo el jugador al canal BT Sport. "Aunque la temporada es larga y aún no hemos ganado nada".

Sobre las posibilidades de título, el técnico Citizen Pep Guardiola aseguró que su equipo necesita "10 victorias" para ser campeón y destacó "haber reaccionado" tras la derrota ante el Liverpool y no haber caído en el "pánico".

El equipo de Pep Guardiola fue de menos a más, hasta abrir el marcador con un cabezazo del 'Kun' en el minuto 34 a centro desde la izquierda del belga Kevin de Bruyne. El argentino amplió diferencias desde el punto de penal (63) y despejó cualquier posibilidad de sorpresa, después de que Jacob Murphy redujese diferencias (67), al culminar una gran jugada del extremo germano Leroy Sané (83).

De esta manera, el City alcanza los 65 puntos y mantiene las diferencias con respecto a sus principales perseguidores, Manchester United (53) y Chelsea (50), que hoy derrotaron al Burnley (1-0) y al Brighton (4-0), respectivamente. Además del sufrido triunfo, la noticia en Old Trafford está en la llegada inminente de Alexis Sánchez: "Si me preguntas si va a venir, creo que sí, pero lo creo, no es una confirmación", declaró el técnico de los Diablos Rojos José Mourinho tras la victoria de su equipo.

El entrenador del Arsenal, el francés Arsene Wenger, también dio por hecho el acuerdo entre ambos clubes, aunque dependiendo de que el mediapunta armenio Henrikh Mkhitaryan haga el camino inverso y deje Old Trafford por el Emirates Stadium. "Si quieres apostar, hazlo a que ocurrirá (el fichaje)", dijo a un periodista tras la goleada del Arsenal al Crystal Palace (4-1), en la que no participó Alexis Sánchez por encontrarse en Manchester para ultimar su fichaje, admitió Wenger.

En lo puramente deportivo, el United sufrió para imponerse al Burnley (8º), gracias a un solitario tanto del francés Anthony Martial en el comienzo del segundo tiempo (54), pero suma los tres puntos que le permiten mantener la segunda plaza del campeonato.

En un partido muy trabado y de pocas ocasiones, sobre todo en los primeros 45 minutos, el United tuvo suficiente con el golazo de Martial, un disparo potente y ajustado a la escuadra, para que el equipo de Mourinho sumara la tercera victoria consecutiva en el campeonato. Antes, el Chelsea (3º) regresó a la senda del triunfo (4-0) ante el Brighton (16º) con un doblete del belga Eden Hazard, poniendo fin a una serie de cinco empates.

El vigente campeón tenía una doble misión en Brighton: ganar su primer partido desde el 30 de diciembre para poner fin a una serie de cinco empates y conservar la ventaja sobre los Spurs. Tras seis minutos de juego ganaba 2-0. Primero marcó Hazard (3), cerrando una buena acción colectiva, y luego el brasileño Willian (6), con un disparo desde la frontal del área, tras dos taconazos de Hazard y de Michy Batshuayi.

Sin los sancionados Álvaro Morata y Pedro, ni los lesionados Thibaut Courtois, tocado del tobillo, Cesc Fábregas y Tim Cahill, con problemas musculares, los Blues sufrieron para defender su renta, pero el arquero argentino Willy Caballero cuajó una gran actuación y dejó su marcador en cero.

Al final del partido Hazard, en carrera y lanzado por Willian, hizo el 3-0 (77), y luego el lateral nigeriano Victor Moses marcó el cuarto (89). Al pie del podio quedan Liverpool (47) y Tottenham (44), aunque estos dos equipos pueden acercarse si el lunes y el domingo derrotan al colista Swansea y el Southampton (18º), respectivamente.

El Arsenal es sexto con 42 puntos tras golear por 4-1 al Crystal Palace (13º). El primer tanto Gunner lo anotó el defensa español Nacho Monreal (5). En los otros partidos disputados este sábado, el West Ham (11º) sumó un punto ante el Bournemouth (12º) que le permite alejarse un poco más de la zona del descenso gracias al mexicano 'Chicharito' Hernández.

El Leicester (7º) sigue escalando posiciones tras derrotar por 2-0 al Watford (10º); Stoke City (17º) logró un triunfo importante (2-0) ante Huddersfield Town (14º) para alejarse del descenso y Everton (9º) y West Bromwich (19ª) firmaron tablas.

