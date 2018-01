La primera jornada de la justa juvenil Escrito por Redacción Web. 19 Enero 2018 Publicado en Deportes

ML | En los estadios Remón Cantera y Claudio Nieto de Monagrillo jugarán Coclé vs Bocas y Occidente ante Chiriquí, respectivamente, desde las 10:00 a.m. A la 1:00 p.m., Herrera vs Pmá Este, en R. Cedeño; y Veraguas vs Los Santos en el Olmedo Solé. A las 2:00 p.m. en el Claudio Nieto se miden Metro B ante Colón.

