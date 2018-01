Maradona no asistirá a la boda de su hija Escrito por AFP. 17 Enero 2018 Publicado en Deportes

AFP | Diego Maradona lo dejó claro: si no está invitada su pareja, Rocío Oliva, a la boda de Dalma, hija mayor del exastro del fútbol argentino, él no irá tampoco."Mi mujer es Rocío y si ella no está invitada, yo no voy", aseveró Maradona al periódico argentino Diario Popular.

