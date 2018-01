El juvenil de béis hoy en jornada simultánea Escrito por Redacción. 15 Enero 2018 Publicado en Deportes

ML | La acción del Béisbol Juvenil continúa hoy con los en juegos a partir de las 7:00 p.m.: Chiriquí vs. Metro, en Rod Carew; Chiriquí Occidente ante Bocas del Toro, en el Omar Torrijos; Herrera vs. Darién, en Metetí; Veraguas vs. Panamá Este, en el José Thompson; ý Colón vs. Panamá Oeste, en el Horacio Mena.

Imprimir Correo electrónico