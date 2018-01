Djokovic reconoce que competirá en Australia sin estar recuperado al 100% Escrito por Redacción Web. 13 Enero 2018 Publicado en Deportes

Autralia (AFP) Novak Djokovic afirmó este sábado que no está recuperado "al 100%" de cara al Abierto de Australia que comienza el lunes, tras seis meses fuera de los pistas por una lesión en su codo derecho. "Todavía no estoy recuperado al 100%. Pero es suficiente para permitirme jugar en competición y mejorará cada día", explicó el serbio durante una conferencia de prensa previa al inicio del primer grande del año. "Estoy contento de poder volver a jugar al tenis, de competir de nuevo en los grandes torneos, lo echaba de menos", añadió el antiguo número 1, actualmente en el puesto 14º de la ATP. Fuera del circuito desde que abandonara en cuartos de final de Wimbledon, en julio, Djokovic renunció a competir en Abu Dabi a finales de diciembre y después en Doha debido a los dolores en el codo. "No sé cómo estaré durante el torneo, tras seis meses sin competir, nunca sabes cómo vas a reaccionar", añadió el ganador de 12 torneos del Grand Slam, seis de ellos en Australia. "No he olvidado de lo que soy capaz, creo que todavía tengo la capacidad para batir a los mejores del mundo", concluyó.

