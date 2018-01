La Real buscará frenar al invicto Barcelona en Anoeta Escrito por Redacción Web. 13 Enero 2018 Publicado en Deportes

EFE).- La Real Sociedad tratará de frenar una vez más en Anoeta a un Barcelona que no gana en la Liga en San Sebastián desde 2007, pero que en esta ocasión parece más favorito que nunca con el nivel de juego que ha alcanzado de la mano de Ernesto Valverde. Espera una Real ansiosa, con muchas dudas tras su derrota ante el Leganés, lo que le ha relegado a las duodécima plaza y le aparta de su objetivo de clasificarse para Europa la próxima temporada.

El técnico local, Eusebio Sacristán, para acrecentar los problemas, tiene de baja al central Iñigo Martínez, una ausencia muy importante que se suma a del lateral zurdo Alberto De la Bella, que acaba de salir de una lesión y queda fuera de la convocatoria, lo que deja como titular a Kevin Rodrigues, que todavía está en crecimiento profesional en su primera temporada real en el primer equipo. Recupera, por otro lado, al belga Adnan Januzaj, en el que están depositadas muchas de las esperanzas blanquiazules en su ataque porque el exjugador del Manchester United es todo un 'jugón' y es complicado de defender incluso para una de las mejores zagas europeas como es la azulgrana.

El Barcelona llega líder a Anoeta, con la intención de cerrar la primera vuelta con una victoria que le asiente aún más en la primera posición, aunque el escenario no es el más propicio para los azulgrana por lo vivido en las últimas temporadas, pues ha sido incapaz de ganarle a domicilio a la Real Sociedad en los últimos siete cursos. La última vez que el Barça salió con un triunfo de Anoeta en la liga (ya ganó el año pasado en la Copa, 0-1) fue hace once cursos (temporada 2006-07), cuando el equipo que por entonces entrenaba Frank Rijkaard derrotó 0-2 a un rival que a final de la temporada bajó a segunda.

Tras tres año fuera de primera, la Real no sólo se ha vuelto a asentar en la que es su categoría, sino que ha convertido en un fortín su estadio cuando lo ha visitado el Barcelona. El equipo catalán sacó un valioso empate el año pasado (1-1), después de cuatro temporadas seguidas perdiendo, y firmó una victoria en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, mientras que en la vuelta los azulgrana remataron la ronda con un 5-2. El Barça llega a Anoeta con una racha sensacional, pues tras el 5-0 contra el Celta en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey del pasado jueves, el equipo que entrena Ernesto Valverde lleva ya 28 partidos seguidos sin perder, una cifra que iguala la mejor racha del Barça con Pep Guardiola (2010-11), aunque aún lejos del Barça de Luis Enrique, que firmó una de 39 encuentros (2015-16). Los azulgrana han cuajado una gran primera vuelta, a la espera del partido de Anoeta, en la que no sólo han sabido defender su liderato, sino que han abierto una importante brecha con respecto a sus perseguidores, que le permite afrontar los desafíos sin ninguna desesperación. Para el partido de mañana, el Barcelona volverá a echar mano de la pareja de centrales Piqué-Vermaelen, ya que no se espera que el colombiano Yerri Mina debute aún, y Valverde tendrá que seguir con la mínima rotación en todas las líneas, debido a la exigencia del calendario, que además de los partidos de Liga ha puesto un doble derbi barcelonés entre semana los próximos diez días, correspondientes a los cuartos de final de la Copa del Rey Como consecuencia de que el mercado de invierno está abierto, y Gerard Deulofeu es un candidato a abandonar el equipo, y porque Paco Alcácer sigue lesionado, es más que probable que en la ofensiva Valverde lleve a cabo pocos movimientos. Así, se espera que Dembélé, Messi y Luis Suárez sea la apuesta azulgrana para sacar la primera victoria en Liga de Anoeta en los últimos once años.

Alineaciones probables: . Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Llorente, Navas, Kevin; Illarramendi, Prieto, Zurutuza; Januzaj, Oyarzabal y Willian José. . Barcelona: Ter Stengen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Dembélé. Árbitro: González González, del comité de Castilla- León. Estadio: Anoeta (32.000 aficionados).

Horario en España: 8:45 horas (2:45 p.m. hora en Panamá)

----------------------------------------------------------------

Puesto: Real Sociedad (puesto 12. 23 puntos). Barça (1º. 48 puntos).

La clave: frenar a Leo Messi, que ha marcado 13 goles a la Real, acercaría a la victoria a los guipuzcoanos. El dato: el Barcelona no gana en San Sebastián un partido de liga desde mayo de 2007. El tuit: Eusebio Sacristán: "Si hacemos las cosas bien, habrá opciones ante el Barça". El entorno: el público está decepcionado con el equipo y el partido ante el Barça será un buen termómetro para la reconciliación o para hacer más grande la brecha entre la afición y Eusebio. Se han agotado todas las entradas.

Imprimir Correo electrónico