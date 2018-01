La UP afirma que los Juegos Universitarios 2018 se harán tras acuerdo Escrito por Redacción Web. 12 Enero 2018 Publicado en Deportes

La Universidad de Panamá (UP) a través de su cuenta de Twitter @UNIVERSIDAD_PMA informó ayer que “se retoma toda la actividad de los JUDUCA Panamá 2018. Se logró acuerdo entre la UP y el MEF”.

En noviembre de 2017, la UP anunció que se vio forzada a notificar a las 19 universidades públicas de Centroamérica que no podría realizar los VII Juegos Deportivos Centroamericanos y de República Dominicana JUDUCA debido a la falta de apoyo del Gobierno.

La UP explicó que necesita $1 millón para organizar el evento del 16 al 21 de abril de 2018, en la capital. Fuentes de la UP señalaron que hubo una reunión con personal del MEF y ellos se comprometieron verbalmente a reponer ese monto, luego que la UP use sus fondos para organizar los juegos.

