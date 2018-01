Cambios en LPF se darán después del Mundial, señaló un alto mando de Fepafut Escrito por EFE. 11 Enero 2018 Publicado en Deportes

EFE I El secretario general de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Eduardo Vaccaro, señaló hoy, 11 de enero de 2018, a Acan-Efe que el torneo Clausura 2018 será tomado como transición hacia los cambios que se darán en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) después del mundial de Rusia 2018.

"Este torneo será de transición, realmente los cambios más transcendentales se tienen planificados para el torneo Apertura 2018, después del Mundial, para eso se trabaja en estos momentos", manifestó el federado.

Vaccaro no adelantó los cambios, debido a que "todo está sujeto a un plan estratégico de negocios, hay cosas que se están hablando, que se pueden dar o no, entonces no quisiera adelantarme".

El directivo señaló que independientemente de la clasificación de Panamá al Mundial de Fútbol de Rusia 2018, "el tema se venía manejando con tiempo, la clasificación al mundial es coyuntural".

Sobre el licenciamiento de los clubes, Vaccaro señaló que "el licenciamiento está vigente, este año nuevamente hay que renovar la licencia. Según Fifa y Concacaf la licencia se renueva anualmente".

"Es decir que el proceso de licenciamiento arranca en un par de meses y los clubes tienen una fecha para cumplir. Este un es un tema que se instauró, no es tema de la Federación Panameña de Fútbol, eso viene desde Fifa", expresó.

Imprimir Correo electrónico