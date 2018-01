Kevin Kuranyi será el puente hacia Europa para futbolistas panameños Escrito por Redacción. 08 Enero 2018 Publicado en Deportes

EFE | El ex atacante de la selección de Alemania, Kevin Kuranyi, manifestó hoy a Acan-Efe que será el puente de jugadores panameños con el mercado de fichajes de Europa. "Es un paso importante en mi carrera, como representante, poder llevar jugadores pamameños a Europa", señaló el ex delantero del Sttugart, Schalke 04 y Hoffenheim de la Bundesliga alemana.

Kuranyi adelantó que tiene jugadores bajó su firma en clubes de Alemania y en la Liga Inglesa. "Mi próximo paso es llevar a Europa jugadores de Panamá", reiteró el ex jugador, quien defendió los colores de la selección alemana en la Euro 2008.

"Los jugadores que estaremos viendo acá son jóvenes de 18 hasta los 25 años, con calidad, que jueguen en categoría profesional, aunque también puede ser uno que tenga más experiencia internacional y muestre que puede triunfar en Europa", agregó Kuranyi. El ex jugador, quien pasa sus vacaciones en Panamá como es de costumbre, señaló que para triunfar en Europa el secreto es tener una "mente fuerte". "Yo creo que la mentalidad del jugador es importante y las ganas de triunfar allá y no desistir al primer error", declaró.

El ex ariete que marcó 154 goles en su carrera profesional aseguró que su máxima motivación en este momento es su "amor por el fútbol", además de poder ayudar a la juventud panameña a dar un paso importante en sus carreras. "Yo sé lo que es dar ese paso, yo jugué, quiero ayudar a los jóvenes a hacer más fácil dar el salto. Sé como es y esa vivencia se la puedo pasar a los jóvenes de Panamá", dijo. Kuranyi ponderó la llegada de Panamá al Mundial de fútbol de Rusia 2018, debido a que esto le dará más posibilidades a los jugadores a mostrarse ante buscadores de talento de ligas importantes.

"La llegada al Mundial abrirá muchas ventanas y abrirá los ojos de varios equipos grandes de ver que en Panamá hay jugadores de calidad que puedan triunfar en su fútbol", comentó. Sobre el Mundial, Kuranyi señaló que ahora en su faceta de comentarista en la cadena televisiva Sky espera poder comentar un partido de la selección panameña en el Mundial. Kevin Kuranyi -quien tuvo sus inicios en el fútbol con el Club Las Promesas de San Miguelito (barrio en la periferia de la capital de Panamá), el barrio que aún guarda en el corazón- adelantó que además de llevar jugadores a Europa no cierra la posibilidad de comprar un equipo de fútbol.

"Comprar un club pueder ser un nuevo paso en mi carrera, no sé (...) lo que si es seguro es que será en San Miguelito", mencionó. Sobre su retirada del fútbol, el jugador expresó que no hay posibilidad de volver y que el último club que se interesó en sus servicios fue el Botafogo. "Ahora tengo mi familia, quiero dedicarle tiempo. En Brasil Botafogo hizo una oferta, pero le dije que no, mi tiempo en el fútbol ha terminado", indicó.

Por último, el jugador dejó abierta la posibilidad de reunirse con la Federación Panameña de Fútbol, para presentar un plan a largo plazo para las selecciones nacionales. "Tenemos contemplado trabajar con la Federación Panameña de Fútbol para presentarle un plan a futuro para mejorar la selección y el fútbol panameño. Si ellos me dan la oportunidad de reunirme con ellos y presentarles algo que lo puede ayudar", señaló. Kuranyi nació en Brasil, hijo de madre panameña y padre alemán de origen húngaro, por lo que posee las tres nacionalidades.

