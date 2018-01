El Nica’ Concepción promete recobrar corona en 115 libras Escrito por Edwin Pérez. 08 Enero 2018 Publicado en Deportes

Este 2018 será un año de retos para el ex campeón de boxeo Luis ‘El Nica’ Concepción, quien ya inició su preparación para su próxima pelea, que será la eliminatoria que le dará la oportunidad de ir de nuevo por el título de campeón en la división supermosca de las 115 libras (AMB).

Concepción perdió su corona ante el británico Kal Yafai el 12 de diciembre de 2016 en Manchester, Inglaterra, al no dar el peso pactado; además fue derrotado en el ring. Concepción, de 32 años, reconoció que ha tenido problemas con el peso ante la báscula y destacó que para este nuevo año, espera hacer las libras requeridas antes de llegar a los países donde combatirá.

“Estoy motivado en coronarme otra vez e ir a Inglaterra por la faja”, indicó ‘El Nica’.

El exmonarca entrena en el gimnasio de calle 12, Santa Ana, y es supervisado por Juan Mosquera, su entrenador. Rogelio Espiño, promotor de boxeo y mánager del púgil, dijo que “él deberá estar más disciplinado en su nutrición y no hacer desarreglos, porque ya todos en esta cuadra están advertidos de que el púgil que no haga el peso meses antes del combate pactado, no podrá combatir”.

La empresa Promociones y Eventos del Istmo informó que hay una norma a cumplir que dice que “los boxeadores que no la cumplan deberán pagar de sus bolsas, la indemnización a los otros rivales. Es una regla que estaba y que se activó”, comentó Espiño.

