Armando Polo comenzará la temporada en las filas del Tauro F.C. de Panamá Escrito por EFE. 05 Enero 2018 Publicado en Deportes

EFE I El internacional delantero panameño Armando Polo manifestó hoy, 5 de enero de 2018, a Acan-Efe que arrancará su temporada 2018 con el Tauro F.C. de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"Hasta ahora me mantengo con Tauro para el Clausura 2018 de la LPF", sostuvo otrora atacante del Sonsonate del fútbol profesional de El Salvador, donde terminó líder de goleó, con 15 tantos anotados.

Agregó que no siguió en las filas del Sonsonate debido a que no se llegó a un acuerdo económico con el Tauro F.C. Polo no descartó una salida al fútbol profesional de otros países, aunque aseguró que en estos momentos está concentrado en ayudar al equipo taurino a sumar el título número catorce en el fútbol panameño.

"No sé mucho de las posibilidades de que hablan, eso lo manejan otras personas, por el momento me concentro en ayudar al Tauro a mantenerse en lo más alto e intentar conseguir el título catorce", comentó.

Según medios de comunicación de Panamá, Polo estaría en los planes de clubes de Perú y El Salvador.

