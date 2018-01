James: “Quiero llevar lejos a Colombia Escrito por Redacción Web. 05 Enero 2018 Publicado en Deportes

El mediocampista colombiano del Bayern Múnich, James Rodríguez, habló ayer sobre su pasado en el Real Madrid, su presente en el equipo alemán y lo que será su segundo Mundial en Rusia 2018.

“Estoy feliz y aquí me quedo. Juego más, el Bayern Múnich es mi presente y solo pienso en eso. He encontrado mi ritmo. Me ha ayudado mucho haber dispuesto de minutos”, señaló James en la rueda de prensa previa al partido amistoso de mañana frente al Al Ahli en Doha, Catar.



Sobre la situación que vivió en su antiguo club, donde no gozaba de la confianza de Zidane, manifestó que “cada entrenador tiene sus preferencias y creo que yo no estaba dentro de ellas, a pesar que cuando jugaba estaba bien haciendo goles y asistencias”. Por último, James reiteró su anhelo de trascender en Rusia. "Solo quiero hacer un buen Mundial y ayudar a que Colombia pueda llegar lejos".

