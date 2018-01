Patriots, favoritos a revalidar Super Bowl Escrito por Redacción Web. 03 Enero 2018 Publicado en Deportes

Una vez terminada la temporada regular, el camino a la Super Bowl LII ha quedado definido.

Este próximo fin de semana, ocho equipos se enfrentarán en la ronda de wild card para tratar de seguir vivos en unos playoffs en los que ya esperan los New England Patriots, Philadelphia Eagles, Pittsburgh Steelers y Minnesota Vikings.



Los Patriots de la dupla Brady-Belichick tienen ante sí una oportunidad única de revalidar el título que consiguieron de forma épica la temporada pasada para seguir agrandando su leyenda.



Tanto New England (AFC) como Philadelphia (NFC) cuentan con la ventaja de campo a favor en toda la postemporada al haber sido los mejores equipos de sus respectivas conferencias.



Se antoja complicado que los Patriots se dejen sorprender en Foxborough, un fortín inexpugnable en los playoffs. Los Patriots no pierden un partido a vida o muerte en su casa desde el 20 de enero de 2013.



Las casas de apuestas otorgan un claro favoritismo a los Patriots (1.20 dólares por euro apostado). para el evento del Super Bowl que albergará en su casa, el US Bank Stadium de Minneapolis.

Redacción

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @metrolibrepty

Instagram: metrolibrepty

Imprimir Correo electrónico