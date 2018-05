Caldo Deportivo de 22 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

Hasta en la tienda de la Fifa la camiseta de Panamá está más barata que en almacenes en el país. La playera es vendida a $84.99 en la web store.fifa.com, mientras que en Panamá está a $89.99 (+ impuestos). Ya hace semanas se reveló que en una cadena de supermercados de EE.UU., la camiseta se comercializa a $59.99 y la empresa fabricante de la indumentaria dijo que “investigará” porque está “tan“barata”.El periodista argentino de ESPN, Pedro Vita, posteó: “Acabo de ver "Minuto 87". Por favor...andá a verla. Esto es más que un deporte”.La selección Femenina de Paintball de Panamá viajó rumbo a la Copa Mundial Femenina de Painball, que será del 24 al 27 de Mayo, en Praga Rep. Checa. Esperamos que tengan buenos resultados en esta justa.Dos históricos ex futbolistas charruas, como lo son Álvaro 'Chino' Recoba (i) e Iván Alonso visitaron ayer, el entreno de Panamá en el Rommel Fernández y se fotografiaron con Bolillo Gómez.Pedir disculpas es de caballeros reza un viejo refrán. Y eso fue lo que hizo el veterano arquero del Tauro FC, Óscar McFarlane, en redes sociales, apenas unas horas después de perder el título de la LPF contra el CAI el sábado.Algunos fanáticos del club Tenerife (España) no dudan de la importancia que tuvo Rommel en este club, pero creen que también otros exjugadores merecen ver su nombre en la grada del estadio que será dedicada al panameño.“Me alegra saber que Pelenchin estará fuera de la prisión realizando trabajo comunitario!! Pero de nada servirá su medida cautelar de trabajo comunitario, si el enfoque no va dirigido a instruir a niños y jóvenes para que no se involucren en estos actos delictivos”, publicó ayer en su Twitter el exfutbolista Roberto ‘Bombardero’ Brown .El pasado sábado estuvieron en el Rommel agentes de Europa, Norteamérica y Sudamérica observando jugadores en la final de la LPF.Luego de ser criticado por la nota publicada el pasado 16 de mayo en la que mencionaba que el delantero del CAI, José Fajardo, “dejó la pandilla por el fútbol”, el periodista de ‘El Siglo’ y comentarista de Cable Onda Sports, Álvaro Martínez, se acercó ayer al goleador y campeón del Clausura 2018 de la LPF tras el entrenamiento de la Sele para pedirle disculpas, felicitarlo por el título y desearle lo mejor “en lo que viene (selección y ofertas del exterior)”.

