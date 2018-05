Caldo Deportivo de 10 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

El técnico colombiano de fútbol Richard Parra posteó ayer en redes sociales: “Señores políticos de Panamá promuevan una ley para que las personas que están privadas de su libertad aclaren sus casos en un tiempo no mayor de 3 o 4 meses. Da pesar personas encerrada hasta 3 años sin definirles si son culpables o inocentes. Tengan un poco humanidad...”El boxeo busca renacer en La Chorrera. Dirigentes y la alcaldía planean una nueva cartelera de golpes para finales de mayo o inicios de junio.Un hincha del Árabe posteó: “Sanción por bengalas, awanten que todavía no me las he gastado todas tal vez el viernes celebrando contra las vaquitas”. Mañana, el Árabe Unido se mide al Tauro.En el renovado complejo deportivo de la 28 de noviembre, en La Chorrera, es casi imposible organizar nuevas actividades. Dicen que la lista de espera está copada durante los próximos meses. Es bueno que “ahora” usen estas instalaciones, tras años destruidas.Esperemos que el mantenimiento al estadio Agustín “Muquita” Sánchez, de la Chorrera, “de compactación, cepillado y relleno del caucho a la grama”, no sea sólo cuando hay juegos de la LPF.La Federación de Boxeo Olímpico inicio este martes el curso de jueces y árbitros de boxeo olímpico en Changuinola, Bocas del Toro.La Liga Colegial de Panamá Ultimate Frisbee categoría mixta se juega en la Ciudad del Saber, Clayton, del 5 de mayo al 26 de mayo.Un concesionario de autos en Panamá le regalo un viaje a ver el Mundial en Rusia a una chica que compró un vehículo. La emoción de la dama se desbordó en un clip posteado en redes sociales. Las empresas están muy regalonas por tener a Panamá en la cita.El parque Libertador, de La Chorrera, se quedó pequeño a la gran cantidad de personas que lo usan las noches para caminar y correr.@DFutbolTV, cuenta de un programa de fútbol posteó ayer un duro mensaje contra el periodista Álvaro Martínez: “Este es el perfil de un trepador. Todo lo hace o lo dice, con el cálculo de que conseguirá en el futuro. Cero principios, cero decencia, solo intereses. Estos son los periodistas que tiene enredado nuestro fútbol”. Se prendió.

