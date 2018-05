Caldo Deportivo de 9 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

El “León De Plaza Amador”‏ (grupo de fanáticos) señaló en rede sociales que la “Barra Plazina ha denunciado muchas veces anomalías con acontecimientos donde está Involucrado Árabe Unido, siempre son protegidos por [Pedro] Chaluja ya sea reduciendo sanciones, o no tomar sanciones mas enérgicas por reincidencias.. Ahora están viendo que no era que somos llorones”.San Francisco F.C. publicó un video con sus jugadores con el mensaje: “¡Por un mundo mejor y más unido dile NO al racismo! #MonjeSoy”.Después de unas quejas, la Liga provincial de béisbol de Herrera conjuntamente con la Fedebeis “apoyan” con los uniformes al equipo de Herrera que participará en el interprimario nacional.Santiago Cedeño (@santyc5) Jugador de fútbol profesional, del Club Azuero F.C., escribió el pasado domingo en redes sociales: “Es difícil ser jugador de fútbol en Panamá, pero cuando hay pasión y ganas de salir adelante en esta linda profesión nada es impedimento.Estephani F., una fanática del Tauro FC posteó ayer: “y para el que está hablando de más, Felipe Baloy estuvo suspendido en la jornada 18 o sea que llegó limpio a semi ...no hablen por hablar byeeeee”.El pasado domingo fue suspendida la Vía Recreativa Paseo del Norte, por motivos del mal tiempo. Buena acción, para proteger a ciclistas.Rexona tiene una promo para el fan que celebra el gol más original y lo sube en redes. El ganador almorzará con el futbolista Blas Pérez.La lucha de poderes por el control de la directiva de la FEPAFUT, este año a elección, fue analizada por periodistas en que salen mensajes como el de Juan Carlos Delgado: “muchos taquilleros de compañía me da mala espina”.Jingle de la Sele será presentado hoyEl lanzamiento de un jingle llamado “Sube la Marea” en homenaje a la Selección de Fútbol de Panamá será hoy a las 4:oo p.m. en D-Bubs.Terminó la temporada de Béisbol 2018 en el país, pero en el equipo de Panamá Oeste no se detiene. Los cinco distritos de la provincia de Panamá Oeste ya iniciaron la semana pasada sus Ligas Distritoriales con miras al Provincial Juvenil 2018. La imagen a la derecha corresponde a la liga distritorial de San Carlos. Joooo...

Imprimir Correo electrónico