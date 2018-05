Caldo Deportivo de 8 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

Mario Pérez, jefazo de Pandeportes, dijo que “el Consejo Americano de Deporte estará pendiente de nuestros Juegos Juveniles Nacionales y algunos ministros de deportes de los países americanos nos pidieron informaciones sobre la organización de estos juegos para replantear sus actividades y ayudarlos en lo que necesitarán, estaremos observados por las organizaciones deportivas del continente”.Sube un story gritando Gol por la Sele a @altaplazamall y podrías participar en el Foro ESPN, el 9 de mayo a las 12:00 md. en Alta Plaza.La Federación Panameña de Fútbol lamenta el sensible fallecimiento de Santos Ramos quien se desempeñaba como técnico del club El Brujas FC de la Liga de Fútbol Femenino. Paz a su alma.@Nanny1661 posteó: “En qué clase de país vivimos, que un árbitro de fútbol (Gabriel Victoria) -de talla mundialista- tiene que trabajar recogiendo basura. Mientras los HD nombran “promotores deportivos” Ninis: NI existen, NI hacen nada! Esto me enoja y me frustra”.El comunicador Campo Elías Estrada posteó el domingo 6 de mayo: “Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Rommel Fernández. Las dos caras de los estadios donde jugó el panzer Rommel Fernández”.Día del Futbolista Panameño...¿Por donde? Ese fue el mensaje de Julio Shebelut que visitó el domingo la Fepafut, que estaba cerrada.“Un like para la piel que nos representará en el mundial. ¿La quieres? Cómprala aquí: www.newbalancefootballpanama.com. Que descaro.Los Juegos Juveniles Nacionales (JJN) se inaugurarán en el hotel El Panamá, el 11 de mayo, y Mario Pérez explicó el porque: “hay que salir de las instalaciones deportivas, hay que darle un aire al deporte, nos gusta las instalaciones del hotel El Panamá, además los atletas se hospedarán allí”.A más de un mes de la inauguración del estadio Kenny Serracín, persisten propagandas en medios sobre este “logro” del gobierno.Las nóminas por la presidencia de Fepafut las lideran Mateo Fábrega (Sanfran) y Robert Zauner (TauroFC), ésta última (abajo en la foto) denominada, “Unidos por el Futbol”, con 6 equipos de LPF y directivos de LNA y que buscará “revolucionar” el fút, se reunieron ayer, casi de manera simultánea, pero en lugares distintos.

