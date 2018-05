Caldo deportivo de 7 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

Niegan asunto con organismo internacional en el hockey nacional

La Asociación Panameña de Hockey dice no tener ningún asunto a resolver de competencia de la Federación Internacional de Hockey, ya que no ha infringido ninguna regla o el estatuto de la FIH ni de la Federación Panamericana de Hockey, de tal manera que pensar en intervenir a la organización es improcedente. Hay una lucha para tumbar a esa dirigencia y “renovarla”.

Un deporte casi invisible en el país

Lo cierto es que el hockey sobre césped nacional es casi desconocido. Hace unos días se realizó un campeonato nacional en Arraiján. Pero, según otros dirigentes dicen que ese torneo es sólo una fachada.

Misa y plegaria para San Francisco

Cuerpo técnico y jugadores del San Francisco asistieron el viernes a la misa del santo patrono, San Francisco de Paula. Y aprovecharon a darle gracias por las semis de la LPF y pedirle el favor de ir a la final.

Un curioso mensaje en las redes para tener “éxito” en los deportes

@BirriaDeportiva posteó un curioso mensaje que llamó la atención de las personas que les gustan los deportes y que a través de ellos consideran que las personas pueden ser felices y trazar una carrera y un estilo de vida saludable. “Mi amigo Martín me envía esta nota y me quedo, él que escribió esta nota lo más seguro que su hijo no fue exitoso en el deporte, pero lo que sí estoy seguro que fue exitoso como ser humano por practicar deporte”.

El Kenny no es botín político

Con el éxito que ha tenido el Kenny Serracín, no debe faltar que alguien se atribuya algún logro político, pues se acercan las elecciones. Ojalá no se use el estadio como un botín para promocionar candidaturas.

Alerta por ciclistas en autopista

Pasaron los días, hubo bulla, accidentes y gente lesionada, pero algunos ciclistas insisten en utilizar tramos de la autopista Arraiján-La Chorrera como pista de entreno y de carreras. Ahora, la lluvia influye. Joo.

Mezclan humor gráfico y ciclismo

Recreovía de Panamá, cuenta del Municipio de Panamá, posteó un dibujo con el mensaje: Para que puedas aplicar la medicina de esa receta, te invitamos todos los domingos a tu Recreovía.

Cuidado que se van por las falsas

El revuelo sobre el costo de la camiseta de la selección de fútbol de Panamá que supuestamente se vende 30 dólares más barata en una cadena de supermercados en EE.UU. podría provocar que en Panamá los miles de fanáticos de la Sele se aboquen a comprar “masivamente” la camiseta pirata del equipo. Si, la falsificada, a pesar de las restricciones y multas y posibles carcelazos de las autoridades .

Murillo celebró su cumpleaños 73

El pasado jueves la reconocida entrenadora de boxeo panameña María Toto Murillo celebró su cumpleaños 73 junto a los púgiles de la cuadra ‘Los Rockeros’, en el gimnasio José ‘Marco’ Arboleda, ubicado en el edificio Créditos Latinos, en la avenida B.

¿La Sele también vestirá de gala para el Mundial de Rusia?

La semana pasada la Federación Costarricense de Fútbol presentó la vestimenta de gala que lucirá la delegación de Costa Rica en el Mundial de Rusia 2018. Esto se dio gracias a una alianza entre el ente y la marca Saúl Méndez.

¿La Fepafut también tendrá una iniciativa similar con la Sele de Panamá?

Afición hizo su parte en el béisbol

La afición panameña, en especial, la chiricana, fue en masa al nuevo Estadio Kenny Serracín, desde su reinauguración el 23 de marzo pasado, asistieron 86,265 fans y una recaudación de B/.366,265.50

Se fortalece el rumor de que el Bolillo regresa a dirigir a Ecuador

Desde hace semanas se ha mencionado que Hernán ‘Bolillo’ Gómez dejará la dirección del equipo de Panamá para regresar a la selección de Ecuador. La semana pasada el “rumor” se hizo más fuerte con la visita de dirigentes ecuatorianos a "Bolillo" en Colombia. El profe medita, pues está cómodo en Panamá y cree en el material para Catar 2022. Pero, para los ecuatorianos, Gómez es el primer y único candidato a dirigir la selección suramericana, que entrenó en 2002, para las eliminatorias del 2022.

¿Peleas provocan daños en cancha?

Román Dibulet posteó: “Con todo y SPI el vandalismo ha hecho de las suyas en las canchas multiusos de la Cinta Costera, al parecer la pelea por los espacios deportivos ha llevado a esta situación repudiable.

