Caldo deportivo de 2 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

El boliche nacional debe pagar por hora 30 balboas para poder entrenar en las boleras privadas a nivel nacional.Esta situación que esta ahorcando financieramente a la Asociación Panameña de Bolos, por lo que ellos piden a Pandeportes que les asigne una bolera, para poder entrenar y jugar los eventos nacionales e internacionales. Panamá tiene equipos de varones y damas.Los ciclistas solicitan a las autoridades deportivas que se les pueda construir un velódromo para los juegos centroamericanos del 2022.El techo del gimnasio José ‘Beto’ Remón está deteriorado y esto se ha reportado hace rato, y las autoridades no han hecho nada, para arreglar el problema que afecta a los atletas de voleibol.El katareca Héctor Ceción ganó dos medallas de plata en Suramericano en Guayaquil, llegó al Aeropuerto de Tocumen y ningún funcionario de Pandeportes fue a recibirlo. Es triste que no tenga el apoyo este atleta, que ha dejado el nombre de Panamá en alto en Kata (forma).Los residentes de Pueblo Nuevo piden las autoridades municipales que tomen en cuenta a la piscina del corregimiento para que pueda ser remodelada en sus baños y gradas y que se le ponga techo.La cancha sintética de fútbol de Los Libertadores en Betania, esta en mal estado, porque no le da mantenimiento la junta comunal.El campo de sóftbol en la ciudad es esperado que sea asignado por Pandeportes, porque estos atletas deben viajar al interior para jugar.La sala de esgrima de Pandeportes, en Juan Díaz, está en el abandono total y al parecer seguirá hasta que se acabe este gobierno, porque los atletas no cuentan con este sitio desde hace años. ¿Cuándo la arreglarán?El gimnasio del colegio José Dolores Moscote es una coladera cuando llueve y los estudiantes deben dar educación física en esa condición.El equipo de flag football de Panamá, de la división sub 15, debe viajar a Boston a representar a Panamá en un torneo. En tanto, los padres y madres hacen actividades para recoger fondos para pagar los gastos de avión, transporte y comida de las chicas. Será que Pandeportes ayuda en algo para que las chicas tengan como viajar.

