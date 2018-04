Caldo Deportivo de 30 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA) solicitó a las empresas tener control sobre el uso de los derechos de imagen de los jugadores de la Sele, ya que esto debe ser autorizado por el gremio. “Se está comercializando la imagen colectiva de los jugadores en cuadernos, celulares, documentales, películas, vallas, entrevistas, etc, sin consentimiento previo de AFUTPA”, avisó el gremio.La sala de esgrima sigue en el abandono y eso que unos metros está la oficina del director de Pandeportes en la misma ciudad deportiva. ¿Hasta cuando deberán espera para que les arreglen la sala?Los atletas de boliche debe pagar 30 balboas por hora para alquilar una bolera para poder entrenar o competir en eventos. Ellos no tienen una bolera, se la han pedido a Pandeportes hace años.La pésima organización de un evento de atletismo que debió celebrarse entre las categorías de estos deportistas da como evidencia que la dirigencia de esta disciplina no esta funcionando y deben dejar esos puestos. No es la primera vez que esto pasa, y no solo con competencias si no también con viajes de atletas que han tenido que pagar por sus boletos porque los dirigentes no hacen su trabajo. Para eso querían ser líderes, para pasar su penas.Las réplicas de la camiseta de la selección panameña que participó por primera vez en una eliminatoria mundialista (Argentina 1978) se pondrán pronto a la venta. “Calidad a bajo precio. Hagan sus pedidos a mi Whatsapp 69802780”, anunció el periodista Luis Alberto Giraldo.El Gimnasio ‘Neco’ De La Guardia, ubicado en el barrio de El Chorrillo, se encuentra en pésimas condiciones y necesita de una mano de parte de las autoridades para que los atletas que entrenan en este lugar puedan contar con mejores herramientas. Este gimnasio es recordado por ser un templo de consagración tanto del baloncesto como del boxeo.La piscina de David sigue en pésimo estado, sin químicos y sin sillas. Esperan que la regional de Pandeportes haga algo por los nadadores que usan este centro deportivo en Chiriquí.Los atletas de arco con tiro olímpico de Panamá aún están sin un sitio para poder realizar sus entrenamientos y confían en que las autoridades deportivas les puedan asignar un campo para el deporte.Los ciclistas de Panamá esperan que la ley de movilidad urbana les brinde la oportunidad de tener espacios en los municipios para trasladarse en las aceras y así poder transitar de forma segura.El Estadio Santa Rita del corregimiento Santa Ana será reinaugurado hoy a partir de las 5:00 de la tarde por el alcalde capitalino José Isabel Blandón. Este complejo, que fue remodelado por un costo de $1.7 millones, cuenta con un cuadro de béisbol juvenil e infantil.El gimnasio de boxeo de Barraza es un verdadero infierno en la tierra para los púgiles y entrenadores que usan este centro deportivo. El lugar no tiene buena ventilación y se suda como si fuera un sauna.Algunas personas han colocado en redes sociales o en portales de ventas como OLX la nueva camiseta que la selección de Panamá utilizará en el Mundial de Rusia 2018 el próximo mes de junio a un valor por debajo de la original, la cual se encuentra en venta en las tiendas oficiales, por lo que todo indica que son falsificadas. Así mismo como la Autoridad Nacional de Aduanas advirtió que toda persona que compre o venda réplicas podría ir a prisión, también debería castigar a estos vendedores en la web.El pasado viernes se puso en marcha en el Centro Penitenciario La Joya el Mundialito de Fútbol, emulando el Mundial de Rusia 2018 que iniciará en junio. En este torneo participan más de 500 reclusos.

