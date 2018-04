Caldo Deportivo de 27 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

La empresa Nike en Panamá decidió honrar al defensor Román Torres con una camiseta de color rojo personalizada, la cual lleva plasmada la jugada en la que definió la clasificación de la Sele al Mundial de Rusia el pasado 10 de octubre. La playera, que fue lanzada este miércoles, tiene un costo de $24.95 en las tiendas Nike y Sportline. Un porcentaje de las ventas irán destinados a la Academia Román Torres, que cuenta actualmente con más de 100 niños becados, que buscan seguir los pasos del zaguero.El prometido estadio para football americano por parte del Alcalde de la ciudad capital de Panamá, José Isabel Blandón, es esperado por estos atletas tanto varones como damas. La Alcaldía ya donó un millón de dólares, pero hace falta más dinero para poder hacer una realidad esta obra tan necesitada por estos atletas que tienen buen nivel.El velódromo en Panamá es un proyecto anhelado por los ciclistas de Panamá, ya que el último fue construido en 1970, pero fue olvidado y se perdió en el medio de la maleza y el tiempo. Los ciclistas esperan que se pueda construir unas nuevas instalaciones de este deporte.Justamente cuando el Santa Gema FC tendrá hoy un partido sumamente importante contra su rival directo por el descenso el Atlético Veragüense, lo curioso de esta imagen es el mediocampista Jonathan ‘Pekin’ Córdoba suplicándole o agradeciéndole a Dios. Y a eso se debe encomendar el equipo de Arraiján, además de hacer su trabajo dentro del campo, para poder mantenerse en la máxima categoría del fútbol nacional y no volver a la LNA.El Árabe Unido celebrará mañana su aniversario 24 en un gran partido en casa contra el San Francisco FC. Los colonenses tendrán a las 3:00 p.m. un ‘fan fest’ denominado Blue Zone, en el que los fanáticos podrán tomarse fotos con los 15 títulos conquistados por el equipo.René Campbell es un delantero del Atlético Veragüense al que le apodan “El enmascarado” por la forma en que celebra los goles. En la fecha pasada festejó y hoy espera hacerlo otra vez ante Santa Gema.Los tiradores olímpicos de Panamá no tienen un polígono para hacer sus entrenos, porque lo hacen en un salón del Comité Olímpico de Panamá (COP). Otro aspecto es que no cuentan con las armas adecuadas para hacer sus tiros.El karate quiere que la dirigencia esté más pendiente de sus atletas porque no cuentan con el apoyo del federado, que se ha distanciado de sus deportistas. Muchos de ellos tienen que buscar patrocinio en la empresa privada o a través de personas que apoyan al karate. Este deporte ya forma parte de las competencias del ciclo olímpico, por lo que es necesario que los atletas se fogueen en los torneos.El gimnasio de boxeo de Curundu es amenazado por las lluvias que inundarán el lugar, según manifiestan entrenadores y púgiles que frecuentan el lugar. Piden a la Alcaldía que los ayude a remodelar.La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA) volvió a solicitarle ayer a Fepafut y a Pandeportes una solución al peligro que causan los muros en la cancha del estadio Maracaná.El tenis en Panamá requiere del apoyo de la empresa privada y las autoridades deportivas, para que los jóvenes talentos puedan tener oportunidades de contratar entrenadores y asistir a fogueos.El Club Atético Independiente (CAI) anunció ayer que parte de la taquilla del partido que disputará mañana contra el Plaza Amador en el estadio Maracaná, será donada a su exjugador Fidel Caesar, quien sufrió una lesión cervical el pasado 27 de enero mientras jugaba un partido con su club, el Alianza FC precisamente contra las ‘Abejas’. Se aplaude esta intención del CAI.Los púgiles de Panamá Este solicitan a las autoridades de Pandeportes y a la comisión de boxeo que interpongan sus buenos oficios para que se les construya un gimnasio de boxeo. La mayoría de estos boxeadores son aficionados, tienen un buen nivel y se espera que con estas instalaciones se mejore el desarrollo de esta disciplina de combate, en este sector de la ciudad capital de Panamá.

Imprimir Correo electrónico