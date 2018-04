Caldo Deportivo de 26 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

“Que tristeza ver en primera página la muerte de deportistas. El ir a un Mundial se debió de aprovechar para pedir al Gobierno que aportará a masificar el fútbol. Hubieran aprovechado el momento para explicarle a los políticos el deporte es inversión social, desaprovecharon ideas”, criticó el extécnico del Chorrillo FC, Richard Parra tras el asesinado del exjugador Gilberto Salas.La piscina de Pueblo Nuevo requiere de un mantenimiento urgente en su estructura, porque ya muestra cierto nivel de deterioro.Las atletas de lazo y barriles al igual que los vaqueros del lazo no tienen en la ciudad de Panamá un lugar donde entrenar, Ellos deben ir al interior para hacerlo y asu vez para competir en las competencias.El kartismo no cuenta con una psiat oficial para celebrar sus validads ya que el que tienen es un estacionaomeinto enla ciudad deportiva en Juan Diaz. En tanto que los otros circuitos se deben alquilar. La dirigencia aspira a que se les asigne una pista ofIcial.Los trabajos de remodelación del Complejo Deportivo de Los Andes están a la espera de acuerdo con la comunidad del sector y Pandeportes para así poder iniciar esta nueva obra deportiva.La construcción de un velódromo en Panamá es esperado por los ciclistas nacionales, ya que no existe un lugar así en el país.Los jugadores de fútbol de playa piden que se les construya un centro para poder entrenar esta disciplina, ya que hay muchas playas.El DT de Panamá, Hernán ‘Bolillo’ Gómez realizó el lanzamiento de honor el martes en el primer partido de la final del Béisbol Mayor entre Chiriquí y Veraguas en el Rod Carew, pero su tiro ni siquiera llegó a home.La lucha olímpica está sin un gimnasio hace años, y nadie hace nada, para asignarles o construir una nueva sede a los luchadores.Los surfistas de Panamá apelan a la dirección técnica de Pandeportes para esta instancia les otorgue los estímulos deportivos , dado que ya han sido evaluados en cada uno de sus aspectos técnicos y tácticos. La ayuda será utilizada para traslados a las áreas de entreno de playa, así mismo, comprar implementos.

