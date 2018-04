Caldo Deportivo de 25 de abril de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Caldo Deportivo

Boliche solicita una boleraLos atletas de boliche en Panamá no cuentan con un bolera oficial en la ciudad capital. Para poder seguir vigentes en los entrenamientos de cara a futuras competencias, ellos junto con sus dirigentes deben alquilar las boleras privadas. Los bolicheros solicitan que las autoridades deportivas interpongan sus buenos oficios para poder asignarles una bolera para practicar.Canchas a recibir mantenimientoLas cerca de las canchas de fútbol y voleibol de la Cinta Costera ya están deterioradas y se debe hacer un mantenimiento preventivo.Sóftbol carece de campos de juegoEl softbol nacional debe entrenar y celebrar campeonatos de este deporte en el interior de la república porque en la ciudad no hay campos para jugar. Ellos llevan varios años en esta situación.Ciclistas esperan aplicación de leyLos ciclistas de Panamá piden a los municipios a nivel nacional que apliquen la ley de la movilidad urbana, recientemente aprobada.Con esta norma legal se obliga a las comunas a otorgar dentro de las obras, construir los espacios físicos para peatones y ciclistas.Patinaje sin pista de carreraLos atletas de patinaje de carrera piden a Pandeportes que les asigne un sitio apropiado para poder entrenar y celebrar torneos nacionales y regionales. Ellos entrenan en un estacionamiento.El taekwondo local tiene buen nivelEl taekwondo espera que los organizadores del JUDUCA sepan que si hay buen nivel de atletas locales y no sean ignorados como siempre.Robos en la ciudad deportivaLa inseguridad en la ciudad deportiva es un tema que es preocupante. Los robos están a la orden del día. ¿Y los agentes de seguridad?Pandeportes le incumplen a los originariosA los atletas originarios de Panamá que ganaron en los Juegos de Canadá se les prometió incluirlos por parte de Pandeportes en el ciclo de los próximos Juegos de Tokio 2020, pero esto no ha cumplido.¿Y la sala de esgrima para cuándo?La sala de esgrima en Pandeportes es un monumento a la desidia y hay poco interés de la dirigencia de este deporte y de las autoridades.Pasamos pena con el voleibolLos pasados Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos (JUDUCA) celebraron los partidos de voleibol en el gimnasio José ‘Beto’ Remón, que era un verdadero calor infernal, ya que las instalaciones no cuentan con aire acondicionado. Se debían abrir las puertas para que los atletas no colapsarán por deshidratación.

