Caldo Deportivo de 24 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

El capitán de la selección nacional de fútbol y del Seattle Sounders de la MLS de Estados Unidos, Román Torres, anunció ayer que próximamente en algunas tiendas del país estarán en venta sus prendas de la marca #RT5. “¡Mi gente prepárense para la fiesta más grande del fútbol que este año Panamá va con todo! Vístete con la ropa #RT5 pronto de venta en tiendas de Panamá”, publicó en su Icuenta de nstagram.Los atletas de tiro con flecha carecen de un lugar de entrenamiento para practicar esta disciplina a pesar de tener buenos elementos.El defensa panameño del Municipal de Guatemala, Felipe Baloy, le obsequió el domingo su casaca a un niño encargado de recoger balones, tras disputar el partido ante el Deportivo Suchitepéquez.Dubier Garrido, camarógrafo de Telemetro, denunció que fue agredido por el jugador del Sporting, Ronaldo Córdoba, cuando grababa los incidentes en el partido del sábado ante el CAI. Garrido dijo que recibió golpes y que fue amenazado en medio de la trifulca.La Fepafut condenó ayer todo acto de violencia en el fútbol nacional y dijo que investigará los hechos sucedidos en el partido del pasado sábado entre el Sporting y CAI, en el estadio Óscar Suman Carrillo.Los atletas de natación siguen pidiendo que se les de mantenimiento a la piscina olímpica de David en la provincia de Chiriquí.Los tiradores olímpicos no cuentan con una sede oficial, ni mucho armas adecuadas para poder entrenar para el ciclo olímpico 2020.“Que no me vengan ahora a cambiar el nombre de la liga, como si eso fuera "prioridad". Queremos cambios reales y efectivos, que motiven a las personas, a ir con gusto a los partidos, y que disfruten de una liga sana, competitiva y atractiva”, publicó ayer el periodista Julio Shebelut en su cuenta de Twitter.¿Hasta cuando deberán espera los atletas de natación para nadar en la piscina Adán Gordon? Pandeportes, a cumplir lo prometido.“Plan maestro para salvar el fútbol nacional. Asumo que incluye trabajar directamente con las ligas distritoriales, provinciales, Academias y escuelitas de fútbol, clubes de primera división y segunda, árbitros, futsala, fútbol playa, fútbol femenino, fútbol inclusivo, fanáticos, medios, etc”, publicó ayer en su Twitter el exleccionado nacional, Roberto ‘Bombardero’ Brown, en referencia al plan estratégico de cuatro años que tiene la FEPAFUT.

Imprimir Correo electrónico