Caldo Deportivo de 13 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

El federado de taekwondo, Boris Álvarez, se quejó con la organización de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y República Dominicana (JUDUCA), ya que manifestaron al resto de los países participantes de la justa regional, que Panamá no cuenta con un equipo de taekwondo, por lo que no fue incluido en la programación de esta competencia universitaria.Los deportistas de atletismo de Panamá en la modalidad de lanzamiento de disco deben ir hasta Clayton para poder entrenar, porque en la ciudad deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, sede de Pandeportes, no tienen un campo para poder entrenar, porque el estadio Rommel Fernández es exclusivo para la disciplina del fútbol.Los atletas de lucha no cuentan con un gimnasio para competir o entrenar, porque el que ellos tenían fue demolido, para darle paso a la ampliación de la avenida de los mártires. Se prometió que se les edificaría una nueva estructura en otro sitio, pero no se cumplió.El técnico colombiano Richard Parra‏, que triunfo con varios equipos en la LPF panameña, sigue con sus comentarios picantes en redes sociales: Cuando la cabeza anda mal el cuerpo no funciona. Lástima de nosotros los que nos hemos matado por el fútbol panameño. Ahora en manos de unos cuantos.. cada día acaban mas con nuestro fútbol. ¿Los dueños de los clubes donde están? Reaccionen que este circo ni carpa tiene”.El apoyo de Gabriel "Gavilán" Gómez y otros jugadores de la sele para el libro de Jaime Penedo, Nunca Te Rindas, se hizo sentir en las redes sociales. Gómez posteó un vídeo con el mensaje invitando a la lectura del libro. Un gesto que Penedo agredeció al Gavilán.Tras la suspensión por lluvia del juego 1 de la serie semifinal del béis mayor entre Chiriquí y Veraguas, varios fanáticos se enojaron y pidieron reembolso del costo del boleto, a pesar que podían ir ayer.El centro de deportes de contacto que se construirá en el área de Pandeportes, en Juan Diaz, podría ser una realidad. Los atletas de estas disciplinas esperan que se cumplan con las promesas de hacer esta estructura.Se acerca el Mundial de Fútbol en Rusia y hay cientos de empresas que intentan atraer a clientes para que compren cualquiera de sus productos con la esperanza de ganar un boleto para viajar y asistir a encuentros de Panamá durante la Copa Mundial. Esta bien, pero hay que estar alerta, pues todo lo que brilla no es oro y los más incautos podrían caer en este tipo de estafa. No digan que no se les advirtió.La piscina olímpica ubicada en la vía Red Gray, en David, Chirquí, está descuidada, con sillas rotas. El agua tiene color verde, lo que indica que no tiene los químicos. Pandeportes debe hacer algo sobre esto."Cheché [José Eugenio Hernández, en compañía de su asistente Jorge Amado Nunes] llevó a otro nivel a varios de los jugadores de la Sub 23 y, entre ellos, me encontraba yo. Así fue como empecé mi carrera en la selección mayor". Su llegada “le dio un giro al fútbol de Panamá", dice Penedo en su libro.Se podría decir que la lluvia salvó a los administradores del Kenny Serracín, pues parecía que durante dos días fueron incapaces de sacar el agua de lluvia emposada y por eso “se suspendió” un juego.El comentarista deportivo Gabriel Castillo abrió el debate en redes sociales: “Tema que le fascina familia fútbol!, esta serían nuestras camisetas con la marcas @adidasfootball y @PUMA ¿Que opinan ustedes?” La bola pica y se extiende sobre este asunto de la nueva camiseta de la marca New Balance. Ajoooo...El deporte del judo no cuenta con un gimnasio especializado para que los judocas puedan realizar su preparación física en las tácticas y técnicas de este combate que es parte del ciclo olímpico de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por el momento, ellos (judocas) entrenan en Pandeportes y en los diversos dojos en las academias de Panamá, San Miguelito y las del interior de la república de Panamá.

