Caldo Deportivo de 12 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

La Fedebeis anunció ayer el Jugador Más Valioso del Béisbol Nacional Mayor 2018: Belarmino Campos, de la novena de Los Santos, ganador de la Triple Corona Ofensiva, campeón Tercera Base y conectó para el Ciclo (HR, 3B, 2B y Hits en un sólo juego). Como ya es costumbre, la Fedebeis y Ricardo Pérez le entregarán al “más valioso” un auto Toyota Hilux del año, nuevo, de paquete. Que bien.Los atletas de tiro con arco no cuentan con un campo para sus entrenamientos y esperan que Pandeportes les asigne uno.Los bolicheros en Panamá no cuenta con una bolera para entrenar y para poder hacer sus torneos nacionales. Ellos deben alquilar canchas privadas para cumplir con los compromisos.¿Cuando la Contraloría General de la República hará un audito para que las tres casas en Llanos de Curundu asignadas para atletas, y sean desalojados los deudores que viven allí hace años y por ser allegados a este gobierno, nadie hace nada. ¡ La ley es para todos!Los atletas de Panamá de los pueblos originarios que ganaron en Canadá, no han sido incluidos en las competencias del ciclo olímpico para Tokio. Y eso que el director de Pandeportes, se los prometió.Los niños y jóvenes de Betania siguen practicando el fútbol en una cancha sintética deteriorada en los edificios Tuira y ChucunaqueEl sottbol tiene que viajar al interior de la republica para entrenar y jugar torneos nacionales porque no cuenta con un campo en la ciudad.La boxeadora y policía Atheyna Bylon le hurtaron varios artículos en su auto, estacionado mientras ella entrenaba en la ciudad deportiva Irving Saladino. Bylon no debió dejar artículos a la vista, tal como la Policía pide que no se haga a la ciudadanía. Además, ese lugar le falta las rondas de la seguridad.La cancha de tenis de Cerro Viento está en franco deterioro y la junta comunal de este sector no se apersona para arreglar la estructura.El ciclista Juventno Quiroz escribió: la bici blanca pretende recordar a los automovilistas que pasan por el lugar su obligación de compartir la calle con otros rodados más frágiles que su automotor. En muchos casos, esta bicicleta -que se la encadena- suele tener un cartel en donde se aclara en homenaje a quién ha sido colocada.

