Caldo Deportivo de 11 de abril de 2018

El exfutbolista y exseleccionado nacional Roberto Brown posteó en redes: “ Siempre apoyaré al deporte y a los deportistas de Panamá. La selección de Panamá se supone que es de todos, pero el oportunismo y la avaricia de algunos, hace imposible que todos puedan obtener la camiseta de la seleccion...” Duro mensaje para empresas que lucran con el fanatismo de la Marea Roja. Ajoo.El próximo domingo 15 de abril se realizará el “cambio de cinturones” de la academia Japan Karate Sochin (JKS) Panamá en Atalaya, provincia de Veraguas. El evento es abierto a todo público. Yyyyaa...Julio Shebelut: “El leer en redes cuando te desacreditan, insultan y se llegan a niveles de intolerancia y falta de respeto; me hace saber que vivimos en una sociedad con bajos niveles de educación”.El luchador panameño Elton Brown, uno de los máximos exponentes de esta disciplina en nuestro país y quien ha sumado varias medallas en diferentes competencias internacionales, mostró su orgullo por los pequeños campeones de su club, los Mini Pitbull de Barraza.La foto de la izquierda es la figura para completar la parte de Panamá en el álbum de Panini del Mundial de Rusia. No mentira. Es un meme creado para gastarle una broma a la querida Mayín Correa. ¿Da risa no?El combate de Edgar Valencia y el venezolano Otto Gámez fue cancelado, ya que el chamo no podrá venir por la situación diplomática tensa entre los dos países. Ahora Valencia enfrentará a José Ramos.El presidente del Alianza, Rubén Cárdenas, estuvo el pasado jueves en el lanzamiento de la camiseta de la Sele con miembros de Fepafut.Los panameños siguen con la fiebre de llenar su álbum del Mundial Rusia 2018 de Panini. Pero, hay ciertos comerciantes asiáticos en almacenes que venden el paquete de 5 figuritas a 70 ó 80 centavos. A pesar de que el precio oficial es de $0.65.La Comisión de Educación tendrá nuevamente en agenda evaluar una propuesta de ley que eleva a PANDEPORTES a una Autoridad deportiva. Se aprobó ayer crear una subcomisión para analizar, lo relacionado con el Proyecto 219, sobre la administración del deporte.El futbolsita Gabriel Gómez posteó ayer un ‘collage’ en su cuenta de Instagram en el que compara su gran parecido con el basquetbolista Kyrie Irving, de los los Boston Celtics de la NBA. “Una foto con mi bro Irving @a_godoy20 hahahhahahahahaha #AbrazoDeGol #DiosEsFiel #TamosJuntos Vamos en reemplazo del bro que se lesionó @kyrieirving”, publicó.

