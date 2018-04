Caldo Deportivo de 10 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

El club de gimnasia en David, Superstar Gymnastic Chiriquí, realizará el 17 de mayo en Terrazas 2, Club David, desde las 5:00 p.m., un bingo para recaudar fondos para que 17 de sus atletas representen la provincia chiricana en el Campeonato Sudaméricano de gimnasia artística en Cali, Colombia, el 12 de julio. El costo de la entrada es de $15 e incluye dos cartones. Esto es lo que deben hacer para que este deporte se desarrolle. Dios....Román Torres desde su gol en octubre pasado se ha vuelto el preferido en campañas publicitarias de todo tipo. Que la aproveche bien.Los internautas siguen con su gran creatividad con respecto a la “relación” entre la Fepafut y la LPF. Con este meme se retrata la paupérrima situación entre los presupuestos de ambas entidades.Fanáticos de nuestra selección de fútbol no se olvidan del eterno 21, Amílcar Henríquez (Q.E.P.D.), y han rendido un homenaje al fallecido jugador al elaborar una figurita de él como si fuera parte del onceno panameño que sale en el álbum del Mundial de Rusia de Panini. Bien.El comentarista Eric Espino publicó una denuncia: “El Omar Torrijos se cae a pedazos. Recomendación a Pandeportes formar patronatos con presupuestos, y entregar los estadios a clubes cívicos” y otros.La piscina Adán Gordon sigue sin que se trabaje nada en el sitio y mientras los atletas de natación son afectados sin poder entrenar.¿Hasta cuando deberán esperar los atletas de sóftbol para que se les asigne un campo digno, para jugar en la ciudad capital de Panamá?Hernán Darío Gómez ya es una celebridad en el país. El domingo se tomó fotos junto a la leyenda panameña de la hípica Laffit Pincay Jr. y se le dedicó una carrera. Además, inauguró una liga de sóftbol en San Felipe.Los tiradores olímpicos de Panamá carece de un polígono de tiro y esperan que el Comité de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022, les pueda construir una instalación para este fin.“Si Luis Mejía no va a Mundial, es porque los otros son muy buenos, porque el está en un gran momento, pero como no conozco a los otros, no lo puedo decir”. Fue una de las frases que el exjugador uruguayo Álvaro Recoba mencionó la semana pasada tras el encuentro amistoso con leyendas del fútbol panameño y las de Uruguay.

