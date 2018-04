Caldo Deportivo de 9 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

Los karatecas de Panamá buscan que la nueva dirigencia los tome en cuenta para iniciar el ciclo olímpico de esta arte marcial japonés.Los atletas esperan contar con el apoyo de la junta directiva de la federación para asistir a los fogueos. Además, de acudir a los centros de alto rendimiento en el exterior, para mejorar sus técnicas y tácticas para la clasificación para Tokio 2020.El gimnasio Reynaldo Grenald de Río Abajo requiere de una mano de mantenimiento, porque ya presenta deterioro en su pintura tanto afuera como adentro. Esperamos que la junta comunal se apersone.Los atletas criollos de tiro con arco y flecha esperan que las autoridades deportivas de Panamá, les asignen un campo para poder entrenar esta disciplina, que está en el programa de ciclo olímpico.Los entrenadores de boxeo de los gimnasios de Curundú, Pedro ‘Rockero’ Alcázar. y el de Barraza, Jesús ‘Máster’ Gómez, hicieron un llamado recordatorio al alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, quien se comprometió en restaurar a ambos centros deportivos. Los dirigentes deportivos esperan que el jefe de la comuna capitalina cumpla su promesa antes que finalice su periodo alcaldicio y puedan contar con esos proyectos.La natación en la ciudad capital solo cuenta con una piscina olímpica para entrenar en Juan Díaz, porque la piscina Adán Gordon está en total ruina y es solo un hueco de tierra y rocas. Los trabajos aún no se ha comenzado porque se esperan los permisos municipales.El centro de deportes de contacto en la ciudad deportiva irving Saladino en Juan Díaz e esperado por los atletas panameños. Esta iniciativa fue prometida por el director general de Pandeportes Mario Pérez. quien detalló que este nuevo centro incluirá a las áreas de cada una de las disciplinas del karate, boxeo, jiu jitsu, judo, lucha y taekwondoEl equipo de tiradores olímpicos de Panamá hace rato esperan que se les asigne un lugar para poder entrenar este deporte, que tiene buenos elementos y posibilidades de medallas en el extranjero.Cero reacción. Dicen que durante la presentación oficial de la nueva camiseta de la selección de fútbol de Panamá, el pasado jueves, en un hotel, el público presente ni se inmutó, tal vez fue el “shock”.El estadio Bernardo ‘Candela’ Gil (antiguo 28 de diciembre), en San Miguelito, está en mal estado y aún así las ligas distritoriales disputan partidos exponiendo a lesiones los futbolistas en ese campo dañado.bLa gente en redes sociales dicen lo que quieren. Hay internautas que se quejan de que la selección de fútbol se clasificó a Rusia 2018, pero se olvidaron del jugador Amílcar Henríquez (Q.E.P.D.), pues parece que sus hijos no han recibido boletos para viajar a ver el Mundial, no están dentro de la lista de los niños panameños que van a acompañar a los jugadores a la Copa. Amílcar fue asesinado a tiros el 15 de abril de 2017, en el sector de Nuevo Colón, provincia de Colón.Los ciclistas panameños cifran sus esperanzas en que el comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022 recomienden construir un velódromo para estos atletas.La Universidad de Panamá y las otras 4 universidades públicas del país se aprestan desde el 16 de abril a ser los anfitriones de los Juegos Univeristarios Centroamericanos, es la oportunidad de oro para que el deporte en las universidades se desarrolle y no quede solo en una anécdota o reunión social, sino sea un plan estructurado de becas para deportistas, seguimiento a atletas de alto rendimiento y hacerle entender a la gente que el deporte es como cualquier otra carrera universitaria: se estudia y trabaja.El presidente Juan Carlos Varela confirmó la semana pasada un nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) para las selección de fútbol de Panamá... pero muchos se hacen la preguntan ¿dónde se hará?

