Caldo Deportivo de 2 de abril de 2018

El futbolista panameño Fidel Caesar, que milita en el Alianza FC, se recupera de la cirugía por una lesión la cervical sufrida en un partido de la LPF y espera regresar a las canchas este año. Pero, la bulla que provocó el costo de su intervención médica, que hasta el Estado tuvo que pagarla y se habló de crear un fondo para ayudar a los futbolistas que sufrían este tipo de lesiones, eso quedó en nada de nada.El gimnasio José “Beto” Remón sigue en condiciones deplorables y los atletas que usan la instalación deben lidiar con el calor insoportable, debido a que un aire acondicionado está descompuesto. Además, hay goteras en el techo y los baños están dañados y asquerosos. Falta pintura tanto en el exterior como el interior de este coliseo público.Los bolicheros de Panamá están sin un sitio oficial para entrenar con sus selecciones mayores y juveniles. Ellos deben alquilar boleras privadas para poder practicar y así asistir a los torneos nacionales e internacionales. Piden una bolera a Pandeportes.Los petos electrónicos en el taekwondo son parte fundamental para los atletas de esta disciplina de combate.Ya que en las competencias internacionales se utilizan estos equipos en las categorías cadete, juvenil y mayor.Ellos deben tener este equipo para estar en el mismo nivel de búsqueda de puntos en la campeonatos, sobre todo en las del ciclo olímpico. Se espera que la comisión técnica de Pandeportes los compre.Estos implementos de alta tecnología registran los golpes y así se anotan los puntos que el atleta acumula para poder ganar el encuentro.La atleta panameña de Taekwondo Carolena Carstens está viviendo un año de ensueño. Ha ganado varias competencias en Europa, además de vencer en justas regionales de América. La deportista se perfila oro en los próximos juegos Centroamericanos en Barranquilla.Parece que la cochinada no sólo está en el Kenny Serracín. Tres jugadores del equipo reservas del Santa Gema en las gradas del Muquita Sánchez dejaron los restos de comida rápida que ingerían.Los vaqueros de Panamá Oeste jugarán la serie de 8 del béisbol Mayor ante Bocas Del Toro. En la serie regular, Oeste le ganó el único partido que jugaron contra ellos. Los peloteros quieren el título y borrar otras malas actuaciones.El periodista deportivo Campo Elías Estrada tuvo una reflexión directa a Pedro Chaluja (Fepafut) y al ‘Bolillo’ Gómez: “La presión de un futbolista en estar por primera vez en un Mundial debe ser terrible, en Panamá, por ejemplo, Román Torres está pensando en no asistir [el defensor desmintió esto] tras la goleada [6-0] de Suiza. Por eso insisto, tiene que haber un psicólogo en la selección para Rusia”.Los árbitros panameños John Pittí y Gabriel Victoria fueron seleccionados para dirigir encuentros en el Mundial de Rusia. Ojalá que con esto, las academias locales de formación arbitral mejoren sus instrucciones.La semana pasada, el defensa de la selección de Panamá, Román Torres, no tuvo un “buen” partido ante Suiza, pero algunos fanáticos en redes sociales aún confían en él y lo tienen como llavero personal.Los técnicos del equipo español Córdoba FC trabajando con casi 100 niños en Colón y Darién. Clínicas y visorías con uno de los sectores “marginales” del país, pero donde sale el mejor talento deportivo.Panamá se apresta a ser anfitrión de los Séptimos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y República Dominicana (JUDUCA), que tendrá muchas sedes distribuidas en la ciudad de Panamá, en especial en la Universidad de Panamá, Universidad Tecnológica de Panamá y la ciudad deportiva Irving Saladino. Pero, no se ha escuchado nada del plan para desarrollar el deporte en las universidades. Todo es a nivel recreativo y se olvida de la profesionalización tanto del atleta como de docentes y dirigentes.La sala de esgrima en la ciudad deportiva Irving Saladino, sede de Pandeportes en Juan Díaz, es un monumento a la desidia, porque hace más de dos años, que no la abren por estar en pésimo estado.Y parece que seguirá así, porque los esgrimistas panameños deben pedir prestadas salas privadas para poder entrenar y a veces, hasta pagar por el alquiler de estas instalaciones deportivas.

