Caldo Deportivo de 28 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

El defensa de la selección nacional de fútbol Román ‘Mazinger’ Torres dio otra vez protagonismo al país. Nuestro capitán puso a Panamá en la famosa revista World Soccer Magazine, considerándolo a él como uno de los 500 jugadores de fútbol más importantes del planeta entero. Por lo que él (Torres) representa y por su dramático gol que nos colocó en Mundial de Rusia 2018. Ojalá se mantenga allí por buen tiempo.Los jóvenes skaters de Panamá esperan contra con mas pistas para desarrollar su disciplina que toma auge entre la juventud.El fanático Hugo Barrientos (@huguinhosolari) desde El Salvador compartió en redes sociales una foto donde se aprecia que llenó con las figuritas la sección de Panamá del álbum de Panini.Tras las imágenes de montones de desechos regados desde que se inauguró el estadio de béisbol Estadio Kenny Serracín, en David varios chiricanos han promovido una campaña para que todo fanático lleve al coliseo su bolsa negra y guarde la basura.El jugador Pedro Jeanine está de vuelta en la alineación titular de los monjes de La Chorrera. No solo volvió a ser titular en la jornada 12, sino que enseguida perteneció a el XI ideal de la LPF en esa jornada.El nado sincronizado en Panam tiene buenos talentos, pero no así un lugar para entrenar, ya que solo está la piscina de Albrook y a veces la Eileen Coparropa, pero no siempre, deben pedir permiso o arrendar.El Campeonato Nacional de Softbol Mayor Masculino será del 9 al 15 de abril en Las Tablas, porque en la ciudad capital no hay campos pa´eso.Un aplauso al grupo de jóvenes de la Universidad Oteima que durante el juego del lunes en el nuevo Kenny Serracín, en Chiriquí, compraron bolsas negras para basura y las repartieron entre la fanaticada.Los ciclistas confían en que el comité organizador del los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022, construya un velódromo para entrenar esta disciplina y celebrar torneos locales e internacionales.En el partido de beisbol entre las novenas de Colón y Chiriquí, que se fue a extra inning (el pasado sábado 24 de marzo) en el neuvo Kenny Serracín, se notó cómo se fue creando una charca de agua en el infield, atrás de primera base, el partido se suspendió un momento para evaluar los peligros para los jugadores ¿Qué está pasando?

