Caldo Deportivo de 26 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

Los surfistas de Panamá esperan que se concrete la ayuda por parte de Pandeprtes para los rubros de transporte a las playas, alimentación, compra de equipos, fogueos nacionales e internacionales y el pago de entrenadores en esta disciplina acuática. La comisión técnica de deportes de Pandeportes comunicó que estos atletas reciben los estipendios deportivos.Los delegación de atletas de pueblos indígenas de Panamá ganaron en 2017, los pasados Mundiales de Canadá y en Pandeportes se les prometió incluirlos en la preparación de los equipos nacionales para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Eso cayó en saco roto y se les olvidó las medallas de oro que ganaron esos atletas por el país.La disciplina del lazo no cuenta con un sitio para entrenar en la ciudad capital de Panamá. Ellos deben irse al interior del país, porque un lugar oficial para estos atletas, no existe. A pesar de eso, estos jinetes y amazonas han dejado el nombre del país en alto en las justas.Los atletas de tiro olímpico de Panamá están a la espera que la Asamblea Nacional de Diputados puedan aprobar una ley que permita comprar armas deportivas en el extranjero y se les puedan ingresar de forma legal sin los obstáculos que se le pone en la actualidad. Los tiradores requieren renovar las armas para poder estar acorde con los cambios de estos implementos y así lograr las puntuaciones en las justas clasificatorias internacionales.Ciclistas se preguntan como un proyecto como el ensanche del Causeway de Amador, en el trópico, no utiliza vegetación nativa, solo palmas exóticas que no dan sombra. Ni un solo árbol en las áreas donde la gente camina, hace ejercicios o donde pasan las bicis.En el estadio Roberto Mariano Bula de Colón no hay maquinaria, no hay personal, no hay indicio de que empiezan los trabajos de construcción. Ah, y los locales comerciales cercanos cerrados.La ‘Marea roja’ no tiene jurisdicción. La semana pasada, en Dinamarca, se vió un número reducido de panameños, en las gradas del Brøndby Stadion, apoyando a nuestro equipo. Aunque cayó 1-0, los canaleros siguen creyendo.Los deportistas de Colón aun esperan que algún día las autoridades deportivas nacionales se acuerden que esa provincia, es el hogar de la mayor cantera de campeones de atletismo del país. Ellos no cuentan con una estadio de atletismo, ni una posa decente para entrenar saltos largos, ni altos, tampoco hay para hacer lanzamiento de jabalina y disco. Y que hablar de una pista de carrera de larga distancia.Las damas de la ‘sele’ panameña de fútbol realizaron la semana pasada trabajos de recuperación en Trinidad y Tobago, luego de una gira contra el equipo local. Panamá debe voltear la mirada al fútbol femenino.El esperado estadio de flag football que prometió el Alcalde Panamá, José Isabel Blandón, aún no se ha construido. Estos atletas alquilan campos para entrenar y hacer sus ligas tanto de contact como flag football.La dirigencia del kartismo apuesta a a tener un kartódromo nacional para el desarrollo este deporte. Han solicitando a Pandeportes que les ayude a conseguir un sitio para hacer estas instalaciones. Pero...El delantero colonense del CAI, José Fajardo, actual máximo artillero del torneo Clausura de la LPF, señaló que empezó a jugar como portero, pero poco a poco su olfato goleador fue despertando y ahora goza de un buen nivel y con el sueño de estar en un equipo más grande. Además de esperar un llamado del Bolillo para ser parte de la selección, tal vez ir a Rusia para representar a Panamá.El sóftbol confía en que Pandeportes se le pueda asignar este año un campo en la urbe capitalina para que los equipos femeninos y masculinos de la categoría mayor puedan entrenar. De acuerdo con los dirigentes de este deporte, ellos deben hacer un gasto considerable al momento de hacer las preparaciones de los equipos, ya que deben hacerlo con trasladarse al interior de la república para entrenar.

Imprimir Correo electrónico