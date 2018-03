Caldo Deportivo de 23 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

La ‘otra’ inauguración va viento en popa

Ya está decidido. Un gran parte de la población de Chiriquí (y de otras regiones del país) han señalado que irán mañana a la “verdadera” inauguración del estadio de béisbol Kenny Serracín, ubicado en David, a ver el partido entre los chiricanos y colonenes. Afirman que “pagarán” con gusto el boleto de entrada y no necesitan “suplicar” para que se los regalen como la apertura de hoy.

Apertura que pocos disfrutarán

La “gran inauguración” del Kenny Serracín, hoy en la tarde se ha visto empañada por una “entrega” de boletos de entrada que a pocos le tocaron. Tras una andanada de críticas, el gobierno anunció que estarán en tarima Joey Montana y Osvaldo Ayala y no “otros”.

Hijo de ‘manos de piedra’ debuta en el box

Hoy debutará a sus 27 años Roberto Durán Jr., hijo de la leyenda Roberto "Manos de piedra" Durán. La pelea se realizará en Florida, EE.UU. en la velada Rumble at The Rock "Quisiera ganar varios títulos”.

Parques requieren mantenimiento

Los parques de Cerro viento requieren de mantenimiento tanto en las bancas, así como los juegos para niños y que decir de las canchas de baloncesto que les hace falta pintura. Por otro lado, la cancha de tenis que utilizan jóvenes para entrenar, ya sus redes necesitan un cambio por nuevas. A ver si la junta comunal de Cerro Viento, hace algo.

Junta de Betania es inoperante

La inoperancia de la junta comunal de Betania es algo que ya no se aguanta, porque los niños y jóvenes están expuestos a sufrir cortaduras con alambres oxidados de las cercas en los parques y canchas.

Púgiles expuestos a lesionarse

Los púgiles que entrenan en el gimnasio de Curundú están expuestos a lastimarse al pisar un suelo, que ya muestra marcado deterioro, aunado las aguas negras que inundan este lugar.

Campo es una trampa de lesiones

El campo ubicado en la parte trasera del Estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia es usado por los deportistas de atletismo para realizar las rutinas de entreno en lanzamiento de disco, martillo y jabalina. El lugar tiene piedras y huecos que podrían lesionar a los atletas.

Se fotografiaron con su selección

La ‘Marea roja’ está alta. Un grupo de panameños ha estado presente en Copenhague acompañando a la Selección de fútbol de Panamá. Se han tomado fotos con los jugadores y hasta el técnico Bolillo Gómez posó para los canaleros.

Durán le da igual ir o no al Mundial

El exboxeador Roberto Durán fue el invitado especial de un programa nocturno en la TV panameña. Allí le preguntaron si irá para Rusia para apoyar a la selección de fútbol de Panamá, y la respuesta del Cholo fue épica: “No puedo decirte si voy o no, no sé. Ya me contaron que va otra persona. Pero, si no voy, me da igual, ir o no ir, la voy a ver en fuego en mi casa, me da igual hermano. Me da igual ir o no ir”.

Gobernador trata de apaciguar la ola de críticas por boletos del Kenny

El gobernador de Chiriquí Hugo Méndez “explicó” que “estamos junto a Pandeportes buscando los mecanismos correctos para la distribución de los boletos para la apertura [hoy] del estadio Kenny Serracín, entre todos los sectores, y que los que han recibido la entrada de cortesía asistan a este espectáculo, del acto protocolar con el presidente Juan Carlos Varela y disfruten del partido Chiriquí ante Herrera”.

Prefieren a chama para ir a Europa

Dicen por allí, que un medio de comunicación prefirió enviar a una venezolana para darle cobertura a los partidos amistosos de la selección de fútbol de Panamá en Europa, en detrimento de comunicadores nacionales, conocedores del fútbol criollo. Muchos se quedan callados al ver como profesionales nacionales siguen siendo relegados por extranjeros con una mano ‘alante y otra atrás.

En abril se despeja esta incógnita

Vuelven a filtrarse la supuesta camiseta de Panamá que usará para el Mundial. Se intensifica más la especulación, ya que varias naciones ya presentaron su indumentaria. Pero, Chaluja dijo que en abril va.

Sauna o gimnasio en Barraza

El gimnasio Jesús ‘Máster’ Gómez ubicado en Barraza es un verdadero sauna para los boxeadores que realizan su preparación física en este lugar, que es administrado por la Alcaldía de Panamá. Ante esta situación, los entrenadores y púgiles que frecuentan este sitio solicitan a la comuna capitalina, que adecuen estas instalaciones para que tenga un mejor sistema de ventilación, porque es un infierno.

