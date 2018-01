Caldo Deportivo de 19 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 19 Enero 2018 Publicado en Caldo Deportivo

Medios colombianos señalan que Roderick Miller “a pesar que el Atlético Nacional de Medellín se lo llevó a la pretemporada en Estados Unidos, el panameño necesita jugar para convencer al técnico de la selección Hernán Darío Gómez e ir al Mundial de Rusia 2018. Dos clubes canaleros, la MLS y Alianza Petrolera las opciones del istmeño”. Miller debe convencer a la directiva del club verdolaga para quedarse.La comunidad en Betania esperan que no se les cobre por usar el gimnasio Yuyín Luzcando, cuando ya éste sea remodelado.La primera temporada del Atlético Nacional, equipo de la Policía Nacional, en el Liga Profesional de Baloncesto de Panamá (LPB), luego que adquiriera las acciones de las Águilas de Río Abajo, no fue la mejor. No pudo clasificarse a las semifinales del torneo y sufrió duras derrotas que lo dejaron sin oportunidad alguna para continuar la aventura sobre el tabloncillo. Será para la próxima temporada.El campo de softbol que usaban jóvenes en David, Chiriquí, cerca del cuartel de bomberos Víctor Méndez del Aeropuerto Enrique Maleck, está restringido para que lo usen.Los atletas en Panamá siguen esperando que se les otorgue en Pandeportes, un campo de entrenamiento para el lanzamiento de bala, martillo y jabalina.Los karatecas esperan que se realicen nuevas elecciones para elegir a un ‘buen’ federado, que luche por sus atletas y no como el que tienen ahora que ni se sienteLa natación carece de piscinas porque las que habían, están siendo remodeladas y estarían listas algún día, esperamos antes que se acabe este gobierno o se pase Tokio 2020.Los ciclistas esperan que se les puedan considerar para que se les construya un velódromo, en el país de cara a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán en el 2022 y cuya sede será Panamá.Varios se preguntan si Pandeportes y TVMAX tienen algún tipo de convenio, pues el jefe de RRPP de Pandeportes, Manuel Escudero fue visto con los micrófonos del canal. Se conoció que está de “vacas”.El delantero panameño Nicolás 'Yuyu' Muñoz vestirá los colores del Pasaquina, del fútbol salvadoreño, por los próximos dos torneos cortos. Según El Gráfico, será el extranjero con más edad, por sus 36 años. Muñoz, que usará el número 27, salió del Luis Ángel Firpo por problemas económicos, debido a que aún le deben salarios. Quiere ser convocado para ir a Rusia.

